Especialistas trabajan día y noche para extinguir las llamas. (Gentileza viapais.com.ar)

Con el aporte de aviones hidrantes y un helicóptero helibalde pertenecientes al Plan Nacional del Manejo del Fuego (PNMF), más de 200 bomberos continuaban esta mañana combatiendo el incendio que afecta a más de 4.000 hectáreas de campos en la inmediaciones de Sierra de la Ventana, informaron fuentes policiales y de bomberos.



En plena tarea, los bomberos debieron concurrir anoche a una estación de ferrocarril ubicada a diez kilómetros de Sierra de la Ventana para extinguir el incendio de la locomotora de un convoy de la empresa Ferrosur que circulaba hacia Coronel Pringles.



Fuentes del cuartel de bomberos indicaron que "dos dotaciones debieron intervenir anoche para sofocar el fuego en una locomotora, en la estación Peralta, ubicada a diez kilómetros de Sierra de la Ventana".



"En cuanto al incendio que afecta a más de 4.000 hectáreas de rastrojo y pastizales, se encuentran trabajando aviones hidrantes junto con un helicóptero, como así también se llevaban a cabo cortafuegos", agregaron las fuentes consultadas.



Bomberos voluntarios de Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Punta Alta, Coronel Pringles y Tornquist trabajan en el lugar.



El fuego comenzó en la tarde del miércoles, al parecer por el paso de una formación ferroviaria que disparó una chispa a un costado de la vía, que se extendió en cercanías de la estación de Piscicultura y luego a los establecimientos rurales "San Pedro" y "Juliana".



En el marco de las tareas para sofocar las llamas, cinco bomberos resultaron heridos, dos de los cuales sufrieron politraumatismos y lesiones tras caer en un cerro producto del golpe de agua de uno de los aviones hidrantes.



El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, dijo que "anoche se pudo lograr controlar que el incendio no pasara sobre la ruta provincial 76, al parque provincial Ernesto Tornquist y al macizo de Sierra de la Ventana, que era lo que más nos preocupaba".



"Por suerte no hay tanto viento. Esperemos que se controle lo mayor que se pueda", agregó.



El jefe comunal explicó que en la parte alta de los cerros están trabajando los hidrantes junto con un helicóptero mientras que en los sectores más bajos los bomberos realizaban cortafuegos.



Sobre las pérdidas ocasionadas por el incendio, Bordoni dijo que "no ha sido de cosecha sino rastrojos y pajonales, y algún alambrado, pero por suerte no afectó ni a viviendas ni a animales".



El intendente también dijo que mantuvo contactos con los ministros provinciales de Agroindustria, Leonardo Sarquís; de Salud, Andrés Scarsi, y de Seguridad Cristian Ritondo.



"La provincia se ha comportado como corresponde y nos ha dado una gran ayuda, ahora queda que se pueda apagar el incendio. Ojalá que lluevan varios milímetros para que nos pueda dar una gran mano", afirmó.



En la zona no se registran abundantes precipitaciones desde hace más de tres meses, situación por la cual se encuentra todo muy seco.