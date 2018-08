Mediante de una serie de tuits de la agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) trascendió lo ocurrido este lunes en Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la indagatoria a Ramón Roque Zanabria, ex cabo de la Armada, que integró el grupo de tareas de la ESMA, según HIJOS sucedió lo siguiente:

Dice Zanabria que no recuerda quiénes eran sus superiores. Intentan exhibirle unas fotocopias. El fiscal de la #MegacausaESMA dice que "tengo un concepto limitado sobre la potencia de las fotocopias en el proceso judicial". El tribunal acepta el planteo. — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) 27 de agosto de 2018

El rechazo del tribunal a la utilización de fotocopias como prueba golpeá a la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio que investiga a partir de fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno una supuesta asociación ilícita que involucra a empresarios, a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno.