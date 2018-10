A un año de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, la familia del artesano se quejó este martes que se cumplió el primer aniversario "sin respuestas, sin verdad ni justicia" y manifestaron tener más dudas que antes con respecto a su muerte.

A través de la página web santiagomaldonado.com, sus parientes y allegados publicaron una serie de hechos que sucedieron en torno a la desaparición del pibe de 28 años oriundo del departamento chubutense de Cushamen, tras haber participado de un manifestación de la comunidad mapuche de Pu Lof, en la que intervino Gendarmería.

La familia analizó que "el contexto de la lucha mapuche; la desaparición de Santiago; las operaciones mediáticas; el encubrimiento; el Poder Ejecutivo y las fuerzas de Seguridad; el accionar de la Justicia; los trolls; las mentiras; el desesperado intento por ocultar la verdad y a los responsables de la muerte de Santiago”.

"Pero sobre todo, intentamos mostrar una lucha. La lucha de Santiago, que ahora continúa en todos nosotros. Un año sin respuestas, sin verdad ni justicia. Un año sin Santiago", manifestaron en el descargo.

El hermano de Santiago Maldonado habló con los medios y aseguró que al artesano "lo mataron por ser solidario" y que "nunca le va a perdonar" a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "haya dicho haya mentido" sobre la poca intención de sus padres de colaborar con la causa.

También comentó su enojo con la fiscal de la causa: "Silvina Ávila, está más preocupada en perseguir . mapuches o en intervenir mi teléfono, que en investigar a quiene. tienen que investigar".

"Me reproché no haberle estado más encima, pero en realidad es algo egoísta, porque él fue libre. Fue lo que todos queremos ser, pero no nos animamos", finalizó.