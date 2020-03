Familiares de víctimas de femicidio junto a integrantes de Actrices Argentinas, de la Colectiva de Autoras y de la Campaña por el Derecho al Aborto atravesaron en fila india la Plaza de Mayo este domingo al mediodía para dejar bajo la reja de la Casa Rosada, un cartel por cada una de las 73 víctimas de femicidio de lo que va de 2020, rodeados de rosas rojas.



Las activistas avanzaron desde Perú y Avenida de Mayo en silenciosa marcha, vistiendo todas de negro y con el pañuelo de la Campaña por el Derecho al aborto en el cuello como única nota de color.



Cada una llevaba un cartel hecho de cartón corrugado, con el nombre y la edad de una de las mujeres asesinadas desde enero.



.

Al llegar contra la valla, las activistas se formaron una al lado de la otra, junto a la estructura de hierro negro, de espaldas a la plaza y con los carteles en alto mirando hacia la Casa Rosada.



Posteriormente, y de a una, las manifestantes fueron gritando desgarradoramente el nombre de la mujer de su cartel, y depositándolo al pie de la reja junto a una rosa roja, muchas de ellas con lágrimas en los ojos.

Entre las participantes estuvieron las actrices Patricia Palmer y Noemí Frenkel, la periodista Claudia Acuña, la psicoanalista feminista Martha Rosemberg, la madre de Wanda Taddei -Nara- y la abogada Verónica Heredia.

"Preparamos esta acción porque nos parece importante remarcar que no está en agenda del gobierno el tema del femicidio y es urgente", dijo Claudia Acuña.

.



"Nosotras ya acompañamos a las familias victimas de femicidio que entregaron una carta aclarando el 11 de diciembre que era esta una temporada importante, que había que hacer cosas para prevenir, pero vemos que no hay un solo spot contra la violencia de género y nos están matando", agregó.



Acuña aseguró que "hay muchos familiares que están desesperados" porque "no entienden cómo un gobierno que tiene en agenda temas (feministas) tan importantes y una sensibilidad especial inclusive para esto, no hable de esto".