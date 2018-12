En la mañana de este sábado, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela anunciaron, en el Centro de Salud 10 de Caseros, la llegada de la Red AMBA Salud a todos los centros de atención primaria del distrito.



El nuevo paradigma incluye una transformación profunda en la infraestructura de todas las salas de salud y la incorporación de 38 equipos nucleares formados por generalistas, pediatras y promotores de la salud que van a recorrer los barrios.

La renovación de infraestructura implica, en algunos casos, la relocalización cercana de algunos centros de salud para que la atención siga funcionando normalmente mientras se desarrollen las obras. A partir del lunes 10 de diciembre, estará en marcha un Plan de Contigencia con las mismas prestaciones y equipo profesional.

“Escuche por ahí que dicen que estamos haciendo este proyecto porque no queremos tratar a los enfermos, pero esto tiene una delicadeza técnica: lo que queremos es prevenir. Queremos que se cumpla el calendario de vacunación, queremos que llegue la leche a las embarazadas que así lo necesitan, queremos que los controles maternos infantiles se cumplan en tiempo y forma. Por eso queremos hacer este proyecto, no porque no queremos atender la enfermedad y dar un servicio. Queremos evitar que la población se enferme.”, indicó el Ministro de Salud.



Además, el plan comprende que se digitalicen todas las historias clínicas para unificar la información y que todo profesional tenga acceso, dentro del Área Metropolitana, a los antecedentes clínicos de las personas para realizar un mejor seguimiento. Red AMBA Salud es un modelo de atención y gestión sanitaria interdisciplinario e integral con mejor acceso a la salud pública, gratuita y de calidad que beneficia a toda la comunidad de Tres de Febrero y prioriza la atención de un 38 por ciento que no cuenta con cobertura.

“Estamos dando un paso histórico en la salud de Tres de Febrero y yo me siento orgulloso. Quiero agradecer mucho a la Provincia de Buenos Aires, a la gobernadora María Eugenia Vidal. Nos quedan muchos desafíos por delante. Pero estamos acá, anunciando la renovación de estas importantes salas de salud que significan tanto para los vecinos de los barrios”, expresó el Intendente.

La trasformación contempla la ampliación de la cobertura con más especialistas capacitados y trabajo en consultorios y territorios. Dentro de las especialidades se amplía trabajo social, psicología, psicopedagogía, odontología, nutrición y obstetricia, entre otros. En poco tiempo vas a tener acceso a un renovado centro de salud a menos de 15 minutos de tu casa con la mejor atención, nueva infraestructura y un amplio equipo de profesionales para cuidarte.