La médica patóloga pediátrica argentina Marta Cohen fue nombrada por la reina Isabel II como Oficial del Imperio Británico (OBE), en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.



Con esta distinción, Cohen, oriunda de Trenque Lauquen y quien trabaja en el Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra, pasa a formar parte de la "Excelentísima Orden del Imperio Británico", fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, que es otorgada actualmente por la reina a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.



Entre los miembros de la Orden Británica se encuentran Paul McCartney (1965), Bill Gates (2005) y Bono (2007), entre otras personalidades.

La Orden comprende cinco clases en cada una de sus dos divisiones, tanto cívico como militar, entre ellas, la de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE); Caballero gran cruz o dama gran cruz de la Orden del Imperio Británico (GBE); caballero comendador (KBE), o dama comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE); comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE); y Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).



"Siento que es un honor, reconocimiento de un mérito al que se llega con vocación a lo que hacemos. Sea el deporte, la música, el voluntariado o en este caso la ciencia médica", dijo Cohen en diálogo telefónico con Télam desde Edimburgo, donde se encuentra de vacaciones con su familia.



La médica explicó que en el Reino Unido es tradición que, para el cumpleaños de la soberana, la Reina Isabel II, se otorguen este tipo de distinciones a ciudadanos que se han destacado en esos campos.

"Se hizo público el sábado cuando se publicó la Lista de Honor por el cumpleaños de la soberana y me desperté con el llamado del director CEO del hospital para felicitarme", relató Cohen.



Contó que la llamaron de la Oficina de Gabinete británico en mayo pasado para avisarle y la sorprendieron cuando le informaron que había sido propuesta para la lista.



"Me pidieron absoluta reserva que cumplí al pie de la letra. Me pone feliz como argentina egresada de una universidad pública haber llegado a recibir un OBE", expresó.

La profesional recordó que hace treinta años otra médica argentina recibió una de las distinciones que otorga la soberana británica. Fue la investigadora ya fallecida Julia Polak, nombrada Dama del Imperio británico (DBE).



Sobre su investigación acerca de la muerte súbita, dijo que si bien su incidencia ha disminuido significativamente en las últimas tres décadas, continúa siendo la primera causa de muerte en la primera infancia.

Cohen e s egresada de la Universidad de La Plata (UNLP) y Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield. Además es profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad del mismo hospital.



En la Argentina, hizo su residencia en Patología General en el Hospital de Clínicas y la residencia en Patología Pediátrica en el Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez.