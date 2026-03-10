Un buque británico navegó por aguas argentinas con insignias de la ocupación ilegal en Malvinas

La navegación de una avanzada embarcación científica del Reino Unido volvió a encender la disputa simbólica y soberana en la región.

El RRS Sir David Attenborough, operado por el British Antarctic Survey, surcó aguas de jurisdicción argentina tras una escala en Punta Arenas, Chile, con destino final al archipiélago malvinense.

El dato que genera fricción es su identificación bajo la bandera del gobierno colonial, cuya legitimidad Argentina desconoce de forma absoluta.

Este movimiento no representó una maniobra aislada, sino que evidenció la aceitada red logística que Londres mantiene para conectar puertos sudamericanos con las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el territorio antártico.

Aunque su función principal es el apoyo a campañas científicas, su trayecto bajo insignias extranjeras reabre el debate sobre la respuesta oficial ante la presencia británica en la zona.

El marco legal: El "paso inocente"

En ocasiones previas, las autoridades nacionales explicaron que este tipo de tránsitos se encuadran en normativas internacionales. Según manifestaron desde el Gobierno argentino en el pasado: "Dado que el paso inocente exige una navegación ininterrumpida, la embarcación no puede ser interceptada ni su tránsito impedido".

Bajo esta figura, el buque puede navegar por aguas territoriales siempre que no detenga su marcha ni realice actividades que afecten la seguridad, lo que limita las acciones de interceptación por parte de las fuerzas locales.

Tecnología y despliegue en el hielo

El navío es una pieza clave de la infraestructura polar británica. Con una inversión de 200 millones de libras, el organismo inglés destacó que la nave



"Fue parte de una importante inversión gubernamental en infraestructura polar que mantendrá a Gran Bretaña a la vanguardia de la investigación líder mundial en la Antártida y el Ártico", se indicó.

Con 129 metros de largo y una autonomía que alcanza las 19.000 millas náuticas, el rompehielos posee tecnología de última generación para el despliegue de drones marítimos y aéreos.

Ficha técnica del RRS Sir David Attenborough

Característica Detalle Eslora (Largo) 129 metros Manga (Ancho) 24 metros Autonomía Hasta 60 días de navegación Capacidad de hielo Rompe capas de hasta 1 metro de espesor Capacidad 30 tripulantes y 60 científicos

La travesía del Attenborough refuerza la presencia de la bandera ilegal en rutas marítimas estratégicas, consolidando un escenario de disputa que va más allá de la investigación científica y se instala en el plano de la soberanía política.