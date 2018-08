Se trata de Marta Romina Taiguán quien estuvo a punto de morir luego de que su ex pareja Rubén Alberto Giménez la apuñalara cinco veces en la ciudad de Campo Gallo, de Santiago del Estero. Sin embargo, luego de permanecer internada y recuperarse, decidió visitar al agresor en la cárcel.



La víctima se dirigió al Centro Único de Detenidos donde esta apresado Giménez. Al momento de la visita con otras dos mujeres, los funcionarios policiales la notaron nerviosa, por lo que se acercaron a ella y le pidieron que identificara.



La mujer se presentó como María "Marta" Taiguán y manifestó ser la prima de Giménez. Inmediatamente, los efectivos policiales entendieron de quién se trataba y se comunicaron con la fiscalía para determinar si estaban al tanto de la situación.



Taiguán explicó que nadie sabía de su plan, agregó que al ingresar se presentó como pariente del interno para evitar el control y lograr el careo con el imputado por homicidio en grado de tentativa.



El detenido, el día del juicio.



Por razones de seguridad, los policías le solicitaron que se retirara del lugar para evitar conflictos y posibles incidentes.



La madre de la joven, Nancy Acevedo, expresó que su hija estaba constantemente pensando por qué su ex pareja intentó matarla. Además, solicitó asistencia y contención para ambas porque Taiguán es madre de dos hijos.



"Yo le había dicho a Romina que no vaya para ahí, pero igual ingresó a ese lugar con una hermana de este hombre. Él había pedido ver a sus hijos por eso es que fueron para Santiago, pero no me imaginaba esta situación, no sabía nada", agregó.



Y concluyó: "Estoy esperando que la fiscal me llame para saber como se manejará esta situación. No puede ser que mi hija haya tenido contacto con ese hombre que intentó matarla. A ella le están lavando la cabeza mientras que pido justicia. A mi hija intentaron asesinarla mientras los familiares de Giménez le piden a Romina que no haga la denuncia".