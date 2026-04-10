Tiene 15 años y fue atacada a latigazos por una chica que la hostigaba en redes

Una adolescente de 15 años fue atacada a latigazos en plena vía pública en Colonia Dora, en Santiago del Estero. El hecho, que causó indignación entre los vecinos.

Todo ocurrió el pasado jueves alrededor de las 22 horas en el barrio Toldería. La víctima fue emboscada en la puerta de su casa luego de una serie de provocaciones que habían comenzado de manera virtual.

El ataque se desencadenó a través de mensajes de chat donde la agresora inició un hostigamiento constante contra la menor. "Salí, no te tengo miedo", fue el desafío final que le envió para forzar el encuentro cara a cara.

La adolescente, ante la insistencia y las amenazas, decidió salir a la vereda de su vivienda ubicada sobre la calle Las Vírgenes, sin imaginar que la otra joven la esperaba armada y lista para agredirla.

Apenas la chica puso un pie en la calle, la atacante arremetió sin mediar palabra, comenzó a darle golpes con un látigo, impactando en diferentes partes del cuerpo de la menor.

Los gritos de la víctima alertaron a su familia, mientras la agresora aprovechaba la confusión para descargar su violencia antes de escapar del lugar, dejando a la adolescente con diversas lesiones visibles.

Denuncia

La madre de la víctima, una mujer de 40 años, realizó la denuncia en la comisaría. Según su relato ante los efectivos policiales, el ataque fue directo y premeditado, motivado por conflictos previos que escalaron hasta la agresión física. La mujer manifestó su extrema preocupación por la seguridad de su hija.

La fiscal Alejandra Sobrero dispuso que la causa sea caratulada preventivamente como "lesiones". El objetivo de la justicia ahora es determinar si existía un plan previo para lastimar a la menor y cuál fue el detonante real de tanto odio.

Como primera medida, la fiscal ordenó que la adolescente sea examinada por un médico legista para certificar la gravedad de las heridas sufridas por los latigazos.

Además, se solicitó una declaración expositiva detallada de la menor para reconstruir el minuto a minuto del hostigamiento previo al ataque en la vereda.

En paralelo, la agresora tiene prohibido acercarse tanto a la víctima como a su grupo familiar.































