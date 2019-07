Cuatro personas fueron atendidas en un centro de salud de la ciudad de Córdoba como consecuencia de las reacciones ocasionadas por la observación directa del eclipse solar que se pudo ver en la tarde de este martes en varias provincias, entre ellas la mencionada. Decenas de afectados contaron sus experiencias en las redes. Una joven que perdió la retina en 2010 advirtió sobre los efectos con un video pero no alcanzó para que no se registren heridos.



El presidente del Instituto Oftalmológico de Córdoba y director del Hospital Rawson, Mino Moretti, precisó que "las personas atendidas presentaban ojos rojos, inflamación en los párpados y ardor con sensación de tener arenilla", síntomas que concuerdan con mirar el eclipse sin los protectores adecuados.



El profesional detalló que las personas manifestaron que "se expusieron a mirar el eclipse accidentalmente. Recibieron el tratamiento adecuado y cada 24 horas se les realizarán controles y estudios de protocolos a la retina", y que en los estudios preliminares "no se observaron daños de gravedad".



Moretti precisó que los síntomas consecuentes de la exposición directa al eclipse solar "se manifiestan entre las 6 y 12 horas posteriores", por lo tanto sugirió a la población que ante cualquier indicio extraño en los ojos consulten al profesional especialista.



"No pretendemos generar alarma, pero si advertir para que no se minimicen eventuales síntomas extraños compatibles con cuadros de maculopatía, que es severa", resaltó el profesional y que ese motivo se insistió en alertar a la población sobre la utilización de protectores autorizados.

Vio un eclipse sin protección y quemó su retina

Minutos antes del eclipse solar, una joven socióloga de nacionalidad chilena, dio un terrible testimonio para alertar a las personas sobre las consecuencias que puede traer mirar directamente hacia el fenómeno sin ningún tipo de protección para sus ojos.

Según relató, ella sufrió las consecuencias de un eclipse registrado en 2010. "Quise compartir mi experiencia porque fue súper traumático, inesperado, un accidente", mencionó al principio del video que grabó y luego compartió en las redes.

Daniela Ponce aseguró: "De curiosa fui a ver, estaba nublado. De pronto, se corrieron las nubes, me llegó la luz del sol y me quemé la retina. Mi error me condenó a usar anteojos desde ese momento y para el resto de mi vida. Por favor, tengan mucho cuidado en el eclipse de este martes, no es un juego".

La afectada manifestó que en ese tiempo estudiaba Derecho y que esa carrera le exigía leer mucho y, debido a las consecuencias sufridas, se le hizo sumamente complicado seguir. Aseguró que sufrió un estrés post-traumático y se cambió a la carrera de Sociología.

"Duele mucho, me dio estrés postraumático, me tuve que cambiar de carrera, cambió mi vida para siempre. Yo veo todo, pero pixelado, como con luz y sombras. Ahora me ven tranquila y feliz, pero durante nueve años fue súper trágico porque no podía llegar y prender la luz de una pieza sin usar mis lentes", contó la mujer.

El médico chileno Alejandro Lutz explicó: "Lo que le ocurrió es una maculopatía fototóxica, que es el nombre técnico, donde la radiación solar penetró por la ventana de frente, la ventana no hizo ningún efecto de lupa. Bastan segundos viendo un sol pleno para que se produzca este daño".

Agregó: "Durante el eclipse el sol está cubierto por la sombra de la Luna y, por lo tanto, las personas pueden mirarlo por más tiempo sin sentir molestias. Sin embargo, aunque el ojo no sienta dolor ni perciba el daño que se está produciendo, esto ocurre de igual manera porque la radiación ultravioleta e infrarroja llega igual".

En tanto, miles de usuarios no llegaron a ver la historia de esta chica, miraron el fenómeno directamente y se manifestaron en las redes sociales con el hashtag #Eclipse2019. Algunos de ellos, aseguraron haber sufrido algún tipo de consecuencia en su vista: