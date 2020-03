Una vendedora ambulante de 75 años que fue atropellada por una moto mientras corría para evitar que policías e inspectores de la Ciudad de Buenos Aires le incautaran su mercadería en la zona de plaza Once, falleció el último martes en el Hospital Ramos Mejía y organizaciones de la economía popular responsabilizaron al gobierno porteño.



La víctima es Beatriz Mechato Flores quien, como todos los días, el viernes pasado se había parado en la esquina de Sarmiento y Avenida Pueyrredón para vender sus medias cuando al advertir la presencia de personal policial y de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que depende de Espacios Públicos, decidió guardar su mercadería en una bolsa y salir corriendo en dirección a Avenida Pueyrredón para evitar que le decomisaran la mercadería.

Tras pasar el primer tramo de la avenida, fue embestida por una moto, resultando gravemente herida y, tras cuatro días de hospitalización, falleció ayer en el Hospital Ramos Mejía.



La Fiscalía Contravencional N°13 a cargo de Andrea Scanga quedó a cargo del caso y solicitó, los registros fílmicos, según informó la Policía de la Ciudad en un comunicado en el que se refirió al hecho como "un accidente de tránsito en el que resultó fallecida una ciudadana peruana" que se produjo "en el marco de un operativo por venta ambulante en la zona de Once".

Un día antes de que se produjera el deceso, el pasado lunes a las 11, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Unión de trabajadores de la Economía Popular (UTEP) habían realizado una movilización de Plaza Once a la Agencia Gubernamental de Control "para exigir Justicia por la trabajadora Beatriz Mechato Flores y pedir que cese la persecución contra trabajadoras y trabajadores de la economía popular".



"No es un caso aislado, es producto de un accionar violento sistemático: el gobierno de Larreta -jefe de Gobierno porteño- nos nos golpea, nos roba la mercadería, nos trata como delincuentes y fomenta en la sociedad el odio contra nosotros. No vamos a parar hasta que haya justicia por Beatriz, trabajadora de muchos años", dijo Luzmery Villanueva, referente de la Asociación de Vendedores Independientes de Once



Villanueva contó que "ya venimos con tres años de sufrimiento" desde que la Ciudad llevó adelante el desalojo de todos los vendedores ambulantes de Once, previo censo, capacitación y otorgamiento de puestos dentro de dos galpones dispuestos en los alrededores de la plaza para que continuaran allí con su actividad, lugares que "no están en condiciones y nunca debieron ser habilitados porque se llueven, se inundan y son un criadero de ratas".



"Nos vimos obligados a salir a las calles porque la venta diaria es nuestro único ingreso para sostener la familia, con la diferencia de que ahora tenemos que salir corriendo cuando viene la policía, como hizo Beatriz, y regresar cuando ya no está", añadió.



Villanueva relató que producto de las inspecciones "se producen detenciones a diario de vendedores, que quedan retenidos entre 8 y 24 horas y pierden toda su mercadería".



Como una primera medida de protesta, hoy se realizó una marcha por Avenida Pueyrredón, desde Rivadavia hasta Corrientes.



"Responsabilizamos a Horacio Rodríguez Larreta y al director de la Agencia Gubernamental de Control Matías Lanusse, pero también al jefe del operativo policial Pedraza, al efectivo Carlos Cruz y al inspector Alejandro Cohen", concluyó Villanueva.

Acá ocurrió el accidente