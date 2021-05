Las disputas en torno a la sucesión de Diego Armando Maradona no se ventilan sólo en la Justicia sino que es abundante caldo de cultivo para las peleas frente a las cámaras de televisión. Ahora se produjo un nuevo episodio de la saga cuando Verónica Ojeda, ex esposa del Diez y madre de uno de sus hijos, Diego Fernando, atacó a Mauricio D'Alessandro, uno de los abogados que interviene en la causa, en una discusión en el programa "Fantino a la tarde", que se emite por América.

"Yo no lo elegiría a D’Alessandro como abogado. ¿Saben por qué? Porque yo siempre estoy con los número 1, no estoy con perdedores. Por eso estoy con Mario Baudry, mi pareja, que como profesional es excelente", dijo Ojeda en relación a quien la asesora legalmente.

La inquina viene a partir de la filtración de chats de Vanesa, la hermana de Matías Morla, consejero del astro y representado por D'Alessandro. En los mensajes se da a entender que Verónica le pidió a Maradona que le comprara una camioneta nueva, a lo que Diego accedió.

“Diego me la quería cambiar porque hacía ocho años que la tenía. Cuando vio que estaba rota, me dijo ‘vos no podés andar con la camioneta así’, dijo Ojeda.

La mujer reaccionó también por la publicación sobre un problema de salud que sufre su hijo. "¿Por qué meten a Dieguito Fernando en el medio? Saben que si lo tocan a él, me tocan a mí", reaccionó.

Sin embargo, el propio D'Alessandro la había cruzado al aire en otro programa: "Verónica, vos no podés hablar del estado de tu hijo. Es un menor y tiene derechos. Te equivocás al hacerlo", le recriminó el abogado.