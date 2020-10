Una pareja de novios fue atacada este miércoles por la noche en el barrio de Palermo por besarse en la calle. Tres hombres los sorprendieron, comenzaron a insultarlos y los golperaron. Ante los gritos de las víctimas, vecinos de la zona salieron de sus casas a auxiliarlos y los agresores huyeron.

Pablo Cavaignac y Yaco, habían ido a tomar una cerveza a Plaza Serrano para celebrar que se habían mudado juntos. Camino a su nueva casa, en Aráoz al 1200, tres hombres de entre 20 y 30 años los sorprendieron, comenzaron a insultarlos y los golpearon brutalmente.

Las lesiones a una de las víctimas por la violencia homofóbica

"Por la espalda nos sorprendieron de una forma cobarde, teniéndolos encima, golpearon brutalmente a mi pareja que se había puesto entre ellos y yo para que no me atacaran", contó en diálogo con Cronica.com.ar, una de las víctimas, Pablo Cavaignac.

"Le pegaron una trompada en la cabeza, se cayó y se terminó golpeando más", describió Cavaignac.

Una de las lesiones en la mano de Yaco producto del ataque homofóbico en Palermo

Cavaignac, sorprendido por la situación, advirtió que los agresores no tenían la intención de robarles sino de golpearlos, ya que uno de ellos tenía un palo.

"Empecé a pedir auxilio a la policía, los vecinos del lugar comenzaron a salir a los balcones, encendieron las luces y otros los empezaron a correr", describió una de las víctimas.

Uno de los vecinos que presenció la situación, los asiló en su casa y desde allí llamaron al 911. "La policía no llegaba y a los 20 minutos volvimos a salir a la calle y le contamos lo que pasó a dos mujeres policías que estaban en la zona", expresó y agregó: "Ellas los vieron corriendo pero nos dijeron que no podían ir a buscarlos. No hubo ninguna intención de hacer nada al respecto".

Las piernas lastimadas de Yaco tras el ataque homfóbico.

Según contó Cavaignac, Yaco fue herido en la cabeza, en las rodillas, en las brazos y en las manos.

La pareja estuvo desde las 22:30 hasta pasada la medianoche realizando la denuncia en la Comisaría Vecinal (14 A) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cavaignac, quien además es abogado, contó que tuvo que realizar correcciones varias veces por "detalles inexactos" en la transcripción de los relatos de su denuncia y que nunca llamaron al SAME para tratar las lesiones que recibieron.

En la redacción de la denuncia Cavaignac remarcó que la policía concluyó que tenía "lesiones, que no me robaron nada y que fue sólo un acto homofóbico".

"Ese 'sólo' lo vi cuando llegué a mi casa y no era 'sólo', fue el odio lo que generó esa violencia", expresó indignado y agregó: "Dándonos un beso, en la vía pública y en estado de indefención. A mi me empujaron pero a Yaco lo golpearon fuertemente".

Pablo y Yaco en la nueva casa que comparten, antes del ataque homofóbico que vivieron en Palermo.

La pareja después de los sucedido está recibiendo acompañamiento, solidaridad y asesoramiento de agrupaciones de derechos LGBTQ+

La denuncia que fue radicada en la Comisaría Vecinal (14 A) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como "lesiones leves", quedó a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal y Económico Nº8 a cargo del Dr. Maximiliano Vence. Hasta el momento de esta nota, la fiscalía no se contactó con las víctimas.

Pablo es abogado, trabaja en el Poder Judicial y Yaco es fotógrafo. Ambos estaban celebrando su mudanza en pareja.

"Nos costó darnos cuenta de lo que estaba pasando. Es muy humillante y estigmatizante. Que pase esto es muy violento y deja un mensaje muy feo", concluyó Cavaignac.

La pareja asegura que a través de lo que hayan registrado las cámaras de la zona y las declaraciones de testigos se podrá identificar a los victimarios del ataque homofóbico que realizaron los tres hombres que huyeron luego de cometer el acto de odio.

F.A.