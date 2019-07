"Volver a las Raíces", una agrupación política originada hace dos años atrás en el seno de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Vicente López, estrena un programa de radio con la finalidad de comunicar toda la obra social y solidaria que viene realizando.



Esta agrupación político-sindical se encuentra conformada originalmente por miembros y colaboradores de la Seccional Vicente López de la UOM y ahora suma voluntades de los más diversos espacios.

Bajo el lema "vamos a estar dónde haga falta", un grupo de colaboradores liderados por Emiliano Gallo, Secretario General de UOM Vicente López, de las 62 Organizaciones Peronistas Regional Zona Norte y líder de dicha agrupación, trabaja de forma constante para realizar tareas solidarias y brindar ayuda social a los vecinos en la zona de Malvinas Argentinas, Escobar, Tigre y Pilar.

"Estamos trabajando cada vez más para mitigar la difícil situación actual de nuestros barrios. Hemos puesto en marcha un Centro Cultural donde se brinda formación gratuita, cursos y talleres para dar proyección laboral. Vamos a los barrios donde cada vez se ve más gente en situación de calle", manifestó.

Continuó: "Hemos creado el Comedor Volver a las Raíces, situado en la calle Estomba al 3116, barrio El Alvear, Malvinas Argentinas. Allí, cerca de 100 chicos vienen a comer y a poco más de un año de la creación de la agrupación ya llevamos recorridos más de cien merenderos, comedores y clubes de barrio de la zona. Colaboramos con los referentes políticos peronistas porque vamos a estar donde sea necesario para ayudar al que mas lo necesita".

Detalló que el último lunes estuvieron presentes en la inauguración de su ciclo radial, que se transmite todos los lunes y martes de 19 a 21 horas por 98.1 FM Tierras Altas. El programa cuenta con invitados del ámbito político, sindical y figuras del espectáculo de la zona, y además permite conocer toda la realidad sobre las actividades que la agrupación lleva a cabo.

"Este es un vehículo más para hacer conocer nuestro trabajo y acercarnos a los vecinos. Sabemos que la gente lo esta pasando muy mal con la situación económica de nuestro país. Pero también sabemos que hay una luz al final del camino, que no todo es malo, y que trabajando se sale adelante. Por eso trabajamos, no para la coyuntura, no para el hoy. Trabajamos para que nuestro futuro, el de nuestros vecinos, el de nuestros hijos, sea mejor. Vamos a estar donde haga falta", concluyó Gallo.

El trabajo de la agrupación esta siempre abierto para sumar nuevos miembros al espacio, para ello pueden comunicarse con la misma por: http://www.facebook.com/volveralasraices