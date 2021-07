La categoría de los pesados del boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue el escenario de este hecho. El boxeador marroquí Youness Baalla tras verse superado por su rival de Nueva Zelanda David Nyika , intentó morderlo en una de sus orejas y terminó siendo descalificado una vez que el combate finalizó. Mirá el vídeo.

Una situación similar al recordado momento histórico y polémico en donde la leyenda del boxeo Mike Tyson le mordió una oreja a Evander Holyfield durante la pelea por el título mundial de la categoría en el año 1997, volvió a suceder en este caso en un Juego Olímpico.

.

En esta ocasión, la polémica acción antideportiva se dio en la categoría de los pesos pesados (81-91 kg) en donde el nacido en Marruecos Baalla después ser dominado por el neozelandés Niyika en los primeros dos rounds, decidió realizar esta acción a poco de que finalizara el combate.

En un primer momento el intento de mordisco no fue percibido por los jueces de la pelea. De hecho, el enfrentamiento entre ambos terminó y previo a la decisión final para conocer al vencedor, fue en donde se percataron de lo sucedido y fue entonces cuando decidieron descalificarlo de la competición.

.

A diferencia de aquella pelea en donde Tyson terminó descalificado después de arrancarle ocho centímetros de cartílago de la oreja a su oponente en un MGM Grand Arena de Las Vegas colmado, en esta oportunidad la acción sólo quedó en un intento del púgil marroquí.

“No le dio un mordisco completo a la oreja por suerte. Tenía puesto el protector bucal y yo estaba un poco sudado. No recuerdo lo que le dije, pero le di una reprimenda”, reconoció la víctima de la acción Nyika después clasificarse a los cuartos de final al ganar el combate por 5-0.

.

El de Nueva Zelanda explicó que el árbitro no vio la acción por completo porque estaba enfocado en ver que no se golpearan por debajo del cinturón. Fue en ese momento en donde el descalificado aprovechó para intentar morderlo. Además recordó que algo similar ya le había sucedido hace unos años.

“Él agachó la cabeza, me mordió, me golpeó debajo del cinturón. No creo que la árbitro lo haya visto. Él estaba muy cerca. Ya me han mordido una vez en el pecho, pero ¡Vamos hombre! estos son los Juegos Olímpicos”, detalló el joven de 25 años.

Con el marroquí fuera de competencia, el neozelandés, que ganó dos medallas de oro en los Juegos de la Commonwealth está a solo una pelea de asegurar la primera medalla para el boxeo de su país desde 1992. Ahora su gran objetivo será la estrella de Bielorrusa Uladzislau Smiahlikau. El cual enfrentará el próximo viernes en los cuartos de final.

Mirá el vídeo de la acción antideportiva en la pelea de boxeo