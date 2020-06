La portavoz de la Organización Mundial de la Salud ( OMS), Margaret Harris, se mostró preocupada por los repuntes de casos de COVID-19 en lugares donde el virus había disminuido notablemente sus contagios.

Cabe destacar, que la pandemia por el coronavirus se encuentra haciendo estragos en América, en particular, en Estados Unidos y luego, en países como Brasil, Perú, Chile y México, entre los más golpeados por el Covid-19. Estados Unidos supera las 109.000 personas fallecidas y cerca de 1.900.000 de contagiados. Por su parte, en América Latina ya hay más de 500.000 muertos y unos 976.000 con este virus.

En tanto, del otro lado del océano Atlántico, en el continente europeo ya empezaron a abrir bares, restaurantes y lugares públicos. Sin embargo, los expertos han mostrado ciertos casos de rebrotes cuando parecía que todo iba en baja.

Margaret Harris, funcionaria de la OMS (Twitter).

Preocupación sanitaria

“Sobre los repuntes (de casos), sí, hemos visto que algunos países en el mundo, y no estoy hablando específicamente de Europa, los presentan cuando se levantan las restricciones, cuando se flexibilizan las medidas de distanciamiento social, las personas generalmente como lo interpretan como ‘ok, se terminó’”, aseguró Harris en una conferencia de prensa realizada en la ciudad suiza de Ginebra.

“No ha terminado. No habrá terminado hasta que ya no exista el virus en ninguna parte del mundo”, sentenció la funcionaria de la OMS, para dejar en claro que la posibilidad de nuevos contagios no hay que descartarla hasta que esté erradicada la enfermedad.