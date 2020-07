Mientras que Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia del coronavirus, con 2.442.375 de casos confirmados y 87.618 muertes por la enfermedad hasta el último lunes, una viróloga alertó sobre una nueva gripe porcina que podría convertirse en pandemia.

Se trata de la directora del Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Marilda Siqueira, quien encendió las alarmas y pidió estar en vigilancia a raíz de que en el estado de Paraná se descubrió una nueva variante de la influenza A H1N2, virus que se transmite de cerdos a humanos.

“Desde 2005, la variante de influenza A H1N2 se encontró 25 veces más. Pero este que identificamos en una muestra de Ibiporã, en Paraná, es diferente de todos los demás ya descubiertos en el mundo”, advirtió Siqueira, en declaraciones al periódico brasileño O Globo.

Y en esta misma línea, señaló: “Es genómicamente diferente. Pero aún no sabemos qué significa eso, si le da más o menos riesgo. Por eso estamos buscando otros casos posibles”. continuó.

Con respecto a las posibilidades de que se convierta en una pandemia, la experta explicó que “los virus de la influenza son muy contagiosos, y cada vez que surge uno nuevo causa preocupación porque la población no tiene inmunidad contra él”.

.

La científica contó que el virus le provocó una leve gripe una joven de 22 años que trabajaba en un matadero en Ibiporã, Paraná. "Cayó enferma en abril, pero se recuperó por completo. Esta variante del virus de la influenza A H1N2 tiene potencial pandémico, pero eso no significa que causará una pandemia", agregó.

Por último, concluyó: “Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie”.