La desaparición de Apu, el personaje indio de Los Simpson creado por Matt Groening, trajo mucha angustia y desesperación en los fanáticos, al considerarse como uno de las mejores figuras de la serie animada estadounidense más conocida a nivel mundial. Aunque ahora sólo aparece en contadas ocasiones, ya no tiene el mismo protagonismo que lo tuvo históricamente.

La polémica con Apu comenzó en el año 2017, cuando el comediante indio-estadounidense Hari Kondabolu escribió y protagonizó el documental "El problema con Apu", en el que analizó las implicaciones del estereotipado personaje. La respuesta inicial de los responsables de Los Simpson fue hacer un episodio criticando lo que ahora se consideraba “políticamente incorrecto”.

En el episodio de Los Simpson de 2018 “No Good Read Goes Unpunished” (Ninguna buena lectura queda impune), podemos comprobar como Marge censura un libro para niños que había disfrutado cuando era joven después de descubrir que incluía elementos problemáticos, aunque descubre que pierde su atractivo. Mirando una foto de Apu al final del episodio, ella y Lisa deciden que es mejor dejar algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo.

Sin embargo, el actor de voz Hank Azaria (que es de ascendencia judía sefardí) dejó de prestar su voz a Apu y desde la dirección de la serie animada decidieron que cada persona que doble a los personajes será de la etnia que corresponda.

En ese sentido, Groening remarcó: "no fue mi idea, pero no tengo problemas con eso. ¿Quién puede estar contra la diversidad? Así que está perfecto. De todos modos, debo decir que actores y actrices no fueron empleados para interpretar personajes específicos".

Según el creador de Los Simpson los actores de voz "fueron contratados para hacer cualquier personaje". "Para mí, lo asombroso es ver a todos nuestros brillantes actores y actrices que pueden hacer múltiples voces. Eso es parte de lo divertido de la animación. De cualquier modo, ser más inclusivos y contratar a más gente, estoy completamente a favor de eso", destacó.

Las declaraciones de Matt Groening sobre el futuro de Apu

“Tenemos grandes planes para Apu, pero todavía tenemos que ver si es que logramos hacer que las historias funcionen", aseguró Groening al medio Usa Today, a pesar de que el personaje aparece todavía como caracter bastante secundario y en contadas ocasiones.

Por otra parte agregó: “creo que las historias de Apu en Los Simpson son fantásticas. Y él es uno de los personajes con más matices en un tonto programa de dibujos animados bidimensional. Entonces, sí, estoy orgulloso de Apu. Estoy tratando de no abrir otro abismo de críticas, pero no importa lo que diga. Lo conseguiré de todos modos”.

Groening ya ha había advertido que no tenía intenciones de eliminar a Apu de los Simpson afirmó que estaba “orgulloso" de todo lo que él y todo su equipo hacen diariamente en Los Simpson.