El embajador de Chile en Haití, Patricio Utreras, sufrió un ataque armado con fusiles AK-47 mientras se dirigía a un acto solidario en la localidad haitiana de Boutin, al noreste de Puerto Príncipe, en el que dos personas resultaron heridas y al menos dos se encuentran desaparecidas.

El representante diplomático, que iba acompañado por su esposa, Brenda Iriarte Rojas, se dirigía el miércoles a una actividad de la ONG América Solidaria junto a una comitiva cuando sufrió un ataque "presuntamente delictivo", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

El daño causado por una las balas a un vehículo que había en el lugar. (Gentileza: Biobiochile)

El asalto tuvo lugar en horas de la mañana y fue repelido por el equipo de seguridad de la embajada chilena, logrando que los atacantes huyeran. Como consecuencia de este asalto, un voluntario de América Solidaria de nacionalidad haitiana, Frantz Eliancin, se encuentra desaparecido, informó la ONG en un comunicado reproducido por la agencia de noticias EFE.

La Cancillería chilena había emitido inicialmente un comunicado informando que Eliancin había fallecido en el ataque, pero poco después la vicecanciller Carolina Valdivia aclaró que no se había confirmado el deceso. "No puedo confirmar esa información, no se puede confirmar", dijo Valdivia.

Asimismo, "se desconoce el paradero" de Andy Blaise, ingeniero de Proyecto Universal, organización que atiende problemas de infraestructura y arquitectura en distintos territorios, añadió América Solidaria.

La ONG informó también que Abner Cejuste, miembro de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Haití (Dinepa), "está fuera de contacto".

Para el ataque utilizaron rifles de asalto AK-47. (Gentileza: Biobiochile)

En el hecho resultaron heridos el conductor del embajador chileno, cuyo nombre no fue informado, y el codirector de cooperación de América Solidaria, Olson Regis. El ataque se produjo en el marco de una visita al proyecto Wash, iniciativa que construye un sistema para asegurar el acceso a agua potable y mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad, detalló América Solidaria.

"No podemos atribuirlo a un ataque a Chile, es parte de la situación de crisis que ocurre en Haití", precisó la vicecanciller chilena. Utreras es embajador de Chile en Haití desde marzo de 2017.