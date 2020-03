Bolivia entrará en cuarentena total para tratar de contener la propagación del coronavirus, que ya ha infectado a 19 personas en el país, anunció este sábado la presidenta interina, Jeanine Áñez.



"Una decisión dura, pero necesaria", dijo Áñez en un mensaje al país.



Tal como ya lo había anticipado, Áñez confirmó la cuarentena total por 14 días desde las cero horas del domingo, para hacer frente al Covid-19, que en el país ya a alcanzado a 19 personas y que en el mundo supera los 270.000 casos, según la OMS.

.



"Desde las cero horas de este domingo debemos estar en casa las 24 horas del día, porque en la casa vamos a estar más seguros. Ese es el mejor camino para frenar al coronavirus", afirmó la mandataria, citada por el diario local El Deber.



La mandataria interina, que ya había cerrado las fronteras con los países vecinos y había anunciado la suspensión de los vuelos desde el exterior para reducir la expansión del virus.

Postergan las elecciones presidenciales

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia decidió postergar sin fecha fija las elecciones presidenciales que iban a celebrarse el 3 de mayo a causa del avance del coronavirus en el país y las políticas oficiales para evitarlo, como la cuarentena obligatoria que empezará a regir a partir de mañana.

La resolución, que establece que la nueva fecha de los comicios será consensuada con todos los partidos políticos, se conoció cuando las autoridades electorales se hallaban en medio de conversaciones con los diferentes partidos de oposición, en especial el Movimiento al Socialismo (MAS) del ex presidente Evo Morales, que mientras se conocía la decisión estaba analizando qué postura adoptar en un plenario celebrado en La Paz.



El presidente del TSE, Salvador Romero, intentó rápidamente desalentar cualquier suspicacia acerca de la rapidez en decidir la postergación cuando existía un diálogo político en marcha, y explicó que lo que aceleró la determinación fue la implementación de la cuarentena obligatoria por 14 días anunciada por la presidenta interina Jeanine Áñez para evitar la propagación del Covid-19 en Bolivia, que tiene 19 casos confirmados de esta enfermedad.

.



Esta situación impide proseguir con el calendario electoral como estaba previsto, incluida la fecha del 3 de mayo para la elección de presidente, vicepresidente y parlamentarios, explicó Romero, citado por la agencia de noticias EFE y el portal Infodiez, entre otros medios.



El dirigente instó a que la nueva fecha de votación salga de un diálogo con las principales fuerzas políticas en base a criterios como la imparcialidad, para no beneficiar ni perjudicar a ninguna de ellas, y la experiencia de otros países que se vean en una situación similar.



"Criterios técnicos y científicos sólidos", subrayó, además de una ley que salga del Parlamento boliviano para una nueva convocatoria a las urnas con la "certeza" que en la medida de lo posible permita la situación en el país.



"El Tribunal Supremo Electoral está convencido que, en esta hora grave, el conjunto de los actores políticos, las instituciones, las fuerzas vivas de la sociedad (...) sabremos resistir el embate de la pandemia y también organizaremos un proceso electoral limpio y transparente", sostuvo Romero.



Antes de conocerse la decisión del TSE, Morales -quien reside en la Argentina- había anticipado que el MAS llevaría a ese diálogo una propuesta de unidad, acompañada de un reclamo de un plan de emergencia enfocado no sólo en la sanidad sino fundamentalmente en la economía, como forma de lograr la unidad para enfrentar esta epidemia global, porque, aseguró, “la pandemia no tiene color ni ideología”.



El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien lidera las encuestas de intención de voto, encabezaba la reunión partidaria que se celebraba en La Paz, pero Morales, quien mantuvo una conversación telefónica con su ex ministro de Economía, anticipó en declaraciones al programa Todas las Voces 530 la postura de su fuerza, aunque sin dejar de criticar al gobierno interino de Jeanine Áñez.



“Antes que estalle esta pandemia la derecha golpista estaba buscando ya la suspensión”, aseveró y aseguró que “permanentemente se comenta en la sede del gobierno en La Paz que va a haber autogolpe, que Áñez le va a dejar el gobierno a los militares, porque de acuerdo a las encuestas somos ganadores en la primera vuelta”, de modo que “esta pandemia les llega como anillo al dedo”, agregó Morales.