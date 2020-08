El tribunal islámico al norte de Nigeria condenó el lunes pasado a muerte a un cantante por blasfemia en uno de sus temas.

Se trata de Yahaya Sharif-Aminu (22), residente en la ciudad de Kano, fue sentenciado a la horca por insultar a un credo religioso e ir contra el profeta Mahoma y sus seguidores en una de sus canciones el último marzo.

Sharif-Aminu es un músico de gospel islámico que no era muy conocido. Sus temas no eran populares fuera de su secta Tjjaniya hasta que en marzo del 2020 circuló una canción a través de WhatsApp que hizo enojar a los seguidores de Mahoma.

Los manifestantes incendiaron la casa de su familia y se reunieron frente a la sede de la Policía, conocida como Hisbah, para exigir acciones en su contra.

Los protestantes señalaron que la canción era una blasfemia ya que elogiaba a la hermandad musulmana de Tijaniya por encima de Mahoma, por lo que el tribunal superior de la Sharia en el estado de Kano decidió tomar cartas en el asunto.

Según se dio a conocer, el artista tiene derecho a apelar por su vida, pero debe apresurarse ya que solamente cuenta con 30 días para hacerlo.

El líder de los manifestantes que pidieron el arresto del músico, Idris Ibrahim, en declaraciones al medio BBC aseguró que la sentencia le servirá de advertencia a otros “que contemplan seguir el camino de Yahaya”.

“Cuando me enteré de la sentencia me alegré mucho porque demostró que nuestra protesta no fue en vano”, afirmó.