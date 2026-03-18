Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 18 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
INDIGNANTE

"A esta seguro se la cog...", grave acusación contra una policía que se habría burlado de una jubilada en la marcha del miércoles

Sucedió en inmediaciones al Congreso, mientras personas con discapacidad y sus familias reclamaban por atrasos en los pagos de prestaciones.

En medio de una protesta frente al Congreso de la Nación, una agente de la Policía Federal Argentina quedó en el centro de la polémica tras ser grabada mientras insultaba a una mujer de 71 años.

El episodio ocurrió durante una movilización de personas con discapacidad y sus familias, quienes reclamaban por demoras en el pago de prestaciones, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban un operativo en la zona.

En ese contexto, y en medio de empujones entre manifestantes y efectivos, una oficial lanzó una frase de alto contenido sexual y ofensivo contra una de las mujeres presentes, lo que fue captado en un audio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"A esta seguro que se la cog... todos los jubilados", se escuchó decir a la agente. Sin embargo, lo que se viralizó no fue solo el audio, si no también el video.

Según reconstrucciones del momento, la protesta se desarrollaba de manera tensa pero sin incidentes mayores hasta que las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo de orden público para impedir el corte de calles. Fue durante ese procedimiento cuando se produjo el intercambio verbal que derivó en el agravio.

En las imágenes se observa a la agente involucrada, incluso mientras se reía junto a otros efectivos tras el episodio, lo que amplificó el repudio en redes sociales. 


Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

Últimas noticias de Congreso de la Nación