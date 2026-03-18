"A esta seguro se la cog...", grave acusación contra una policía que se habría burlado de una jubilada en la marcha del miércoles

En medio de una protesta frente al Congreso de la Nación, una agente de la Policía Federal Argentina quedó en el centro de la polémica tras ser grabada mientras insultaba a una mujer de 71 años.

El episodio ocurrió durante una movilización de personas con discapacidad y sus familias, quienes reclamaban por demoras en el pago de prestaciones, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban un operativo en la zona.

En ese contexto, y en medio de empujones entre manifestantes y efectivos, una oficial lanzó una frase de alto contenido sexual y ofensivo contra una de las mujeres presentes, lo que fue captado en un audio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"A esta seguro que se la cog... todos los jubilados", se escuchó decir a la agente. Sin embargo, lo que se viralizó no fue solo el audio, si no también el video.

Según reconstrucciones del momento, la protesta se desarrollaba de manera tensa pero sin incidentes mayores hasta que las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo de orden público para impedir el corte de calles. Fue durante ese procedimiento cuando se produjo el intercambio verbal que derivó en el agravio.

En las imágenes se observa a la agente involucrada, incluso mientras se reía junto a otros efectivos tras el episodio, lo que amplificó el repudio en redes sociales.





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