La reforma política se cocina a fuego lento en el Congreso: qué pasa con Ficha Limpia y la eliminación de las PASO

Al gobierno le cuesta su­mar los votos para apro­bar en el Congreso su proyecto completo de reforma política, que esta semana comenzó a tener sus primeros debates a nivel de comisión. Por eso, la estrategia ahora pasará por impulsar primero el proyecto de Ficha Limpia, separándolo del resto, para que pueda ser aprobado aparte y así tener garantizado los votos.

En la interna libertaria, Karina Milei y su grupo eran partidarios de impulsar el proyecto de reforma política entero, una especie de negociación "a todo o nada", que ya empezó a tener sus primeros fracasos en el poroteo legislativo. De ahí que optaron por hacerle caso a la senadora Patricia Bullrich, que es partidaria de tratar por separado Ficha Limpia. Este proyecto busca evitar que las personas condenadas por delitos puedan postularse y eventualmente ocupar cargos públicos.

El sector bullrichista del gobierno nacional en el Parlamento se terminó de convencer de que había que separar Ficha Limpia del resto, al darse cuenta de que no había votos para que prosperase la otra parte sustanciosa del proyecto, que es la eliminación de las PASO.

El fracaso del poroteo legislativo inclinó la balanza hacia la propuesta de Patricia Bullrich.

Una vez que se apruebe Ficha Limpia, desde La Libertad Avanza ya tienen claro que deberán introducir cambios en el proyecto que busca eliminar las primarias, si es que pretenden que tenga luz verde legislativa. La alternativa es que las PASO, la instancia que ordena las internas dentro de los partidos políticos, sigan existiendo, pero que no sean ni obligatorias ni abiertas.

En la práctica esto implicaría volver a la vieja práctica que se usaba décadas atrás, donde solamente los afiliados a los distintos partidos políticos eran quienes decidían los candidatos que los representarían en las distintas elecciones, ya sean presidenciales o legislativas.

En cualquier caso, los tiempos de todas estas negociaciones vienen muy lentos y, si hay consensos, recién se podría aprobar en junio la Ficha Limpia, quedando el resto de la reforma política, con cambios, para más adelante.

El debate del proyecto del gobierno comenzó y continuará en el Senado durante las próximas semanas, aunque ya quedó en claro tras las primeras discusiones que para que el proyecto "pase" tendrá que sufrir importantes modificaciones.



Karina Milei había pedido tratar el proyecto de reforma entero, pero debió ceder a la posición bulrrichista.

En el Senado, donde el peso de los distintos gobernadores se hace notar, varios legisladores ya le dijeron además al gobierno que quieren discutir no sólo el texto del Ejecutivo, sino también otros proyectos de reforma política que están dando vueltas en la Cámara Alta.

La eliminación de las PASO toca muchos intereses, entre los cuales se incluye el dinero que cobran los partidos políticos que participan en esta instancia, y justamente dentro de la discusión también entran requisitos más estrictos para formar un partido político.

El gobierno de Javier Milei argumenta que en muchos casos se trata de "sellos de goma" que sólo son utilizados en épocas electorales, que utilizan para recaudar fondos y luego no tienen una representación traducida en cantidad de votos que justifique esta erogación de dinero.