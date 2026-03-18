"Nos tratan como perros": manifestantes protestaron contra el Gobierno por la reforma de la Ley de Discapacidad

Familiares y personas con discapacidad se congregaron en la Plaza de Mayo, justo frente a la Casa Rosada para manifestarse contra el Gobierno de Javier Milei ante la reforma de la Ley de Discapacidad, impulsada por la gestión libertaria.

"Nos tratan como perros", dijeron las personas allí reunidas luego de que fueran corridos por personal de la Policía al intentar instalar una carpa en el lugar. Hubo forcejeos, insultos y mucha tensión.

Cientos de personas se congregaron frente a la Casa Rosada para manifestarse contra el Gobierno.

"Nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron. Cada vez que pasa algo, venimos acá. ¿Y qué pasa? Palo para nosotros. El señor presidente es muy insensible", detalló uno de los manifestantes en declaraciones al canal TN.

La protesta, que comenzó por la mañana, fue pacífica y reunió a familiares y chicos con discapacidad, con un solo objetivo: hacerse escuchar frente a la ejecución de pagos atrasados.

Luego de los disturbios, se reforzó la presencia policial en la zona. En cuestión de minutos, arribaron oficiales de la Policía Federal Argentina y de Infantería en el lugar, enviados por el ministerio de Seguridad.

Cabe destacar que en febrero, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras un fallo que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.