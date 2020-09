Mientras que algunos países de Europa como Italia y España permencen con las aulas cerradas para evitar la propagación del coronavirus, otros como Francia, Eslovenia, Hungría, Bélgica, Países Bajos, República Checa y Serbia ya reiniciaron las clases presenciales, con medidas sanitarias para evitar un agravamiento de brotes de la enfermedad.



En Serbia, las escuelas recibieron a alumnos de hasta cuarto grado, en grupos de 15 como máximo y con clases reducidas de 30 minutos, mientras que el régimen escolar para mayores combina educación presencial y a distancia. Los estudiantes, a los que se toma la temperatura antes de ingresar a la institución, solo tienen permitido permanecer sin el tapabocas mientras asisten a la clase sentados en el pupitre, a diferencia de los maestros y otros empleados, que deben usarlo todo el tiempo.



Las medidas adoptadas en Bosnia-Herzegovina son similares. Las clases duran media hora y se permite un máximo de 15 alumnos, quienes, a diferencia de Serbia, deben llevar tapabocas todo el tiempo. Con un reinicio de clases escalonado, este martes volvieron los niños del ente serbio y de varios cantones del ente musulmano-croata, mientras que el resto del país comenzará la próxima semana. Además, el reinicio de clases es presencial para alumnos de hasta cuarto año, mientras que el resto de los estudiantes recibe clases de forma virtual. Actualmente Bosnia-Herzegovina totaliza 20.234 enfermos de coronavirus y 620 defunciones.

.



En Eslovenia, los colegios recibieron 265.000 estudiantes con tapabocas por primera vez desde el inicio de la pandemia, informó la agencia de noticias EFE. Entre las medidas implementadas para preservar la salud de los niños, las autoridades de los centros educativos deben asegurar la separación entre las diversas clases, el lavado regular de manos con jabón o desinfectante, la ventilación de las aulas y el consumo de las meriendas dentro de las clases por grupos. Sin embargo, el presidente de la asociación de directores de las escuelas, Gregor Pecan, consideró que no siempre será posible garantizar dichas condiciones.



En el caso de Eslovenia, el Instituto Nacional de Salud Pública revisará la situación cada viernes y adaptará las restricciones en la medida en que lo considere necesario. Desde el inicio de la pandemia, el país de Europa Central registra 2.924 infectados de la Covid-19 y 133 víctimas fatales.



El ciclo lectivo también comenzó este martes de forma presencial en Hungría, en medio de un fuerte repunte de casos de coronavirus, y aunque el Gobierno no descartó tener que volver a imponer clases virtuales si la situación epidemiológica del país empeora. En ese país, no es obligatorio el uso de tapabocas en alumnos, pero las instituciones deben asegurar el distanciamiento social, algo que resulta difícil debido al escaso espacio, y garantizar los requerimientos de higiene y sanidad, como los desinfectantes y limpieza diaria. Actualmente Hungría totaliza 6.257 contagios de coronavirus y 616 defunciones.

.

En tanto, en Bélgica, pese al repunte de casos de coronavirus, la gran mayoría de alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresaron al colegio con relativa normalidad, en horario completo, los cinco días de la semana y sin restricciones de cupos por clase ni uso obligatorio de mascarilla hasta los 12 años de edad. El regreso a clases se produce tras un acuerdo a nivel federal de los ministros de Educación de las tres comunidades lingüísticas del país (francófona, neerlandófona y germanófona) y se produce entre mensajes de tranquilidad y el temor de algunos padres.

El regreso a clases esta semana en Países Bajos, tras la reapertura de este lunes de los colegios en regiones del sur del país, se produjo con la inasistencia de unos 50.000 niños -un 2% de los estudiantes aproximadamente- debido a los riesgos para su propia salud o de algún familiar y por miedo al contagio. Así se señala una investigación publicada por la organización educativa Ouders & Onderwijs, que detectó que la mayoría de los padres, un 61%, estiman que el riesgo de contagio en la escuela es bajo, pero en el otro extremo, un 11% tiene preocupaciones serias porque creen que el peligro es "demasiado grande".

La República Checa dio este martes inicio a su nuevo año escolar, justo el día en que entró en vigor el uso obligatorio de tapabocas en el transporte público para evitar contagios de coronavirus. Autoridades de Salud dicen que esa medida ayudará a contener la enfermedad ahora que podía aumentar la circulación viral con el comienzo de las clases, ya que casi 1,4 millones de estudiantes de primaria y secundaria usan el transporte público para ir a la escuela.

.

En Francia, millones de niños retomaron este martes las clases presenciales pese a un reciente aumento de las infecciones de coronavirus, en un intento por superar las desigualdades y reactivar la economía. "Todas las escuelas e institutos abren hoy. No hay excepciones. En los días que vienen es posible que tomemos decisiones de cierre de una clase o de un colegio pero para esta vuelta no es el caso", dijo el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.



En tanto, el Gobierno de Italia informó este martes que su "prioridad" actual es el regreso de las clases, previsto para el 14 de septiembre, mientras se terminan de definir los detalles del protocolo de seguridad para reducir la posibilidad de nuevos contagios de coronavirus en ese ámbito. Mientras se discuten los protocolos, el Ministerio de Salud informó 996 nuevos casos de coronavirus, tras cinco días seguidos con más de 1.000 contagios diarios. Algunas escuelas del país ya abrieron sus puertas.

Por su parte, en España, alumnos de escuelas secundarios y profesores no universitarios de Madrid decretaron una huelga el 9 y 10 de septiembre para protestar contra la "improvisación" de las administraciones y la "inseguridad" con que comenzarán las clases, debido al riesgo de contagio de coronavirus. Para no perder el último trimestre escolar, se trató de sustituir las clases presenciales por la educación a distancia, aunque con un resultado muy desigual, dado que había estudiantes que no disponían de los equipos informáticos ni de la conexión a internet necesarios.