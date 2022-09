A pesar de las recientes declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respecto a que el coronavirus "nunca ha estado en mejor posición para acabar", una reciente subvariante BA.4.6 pone en alerta a la sociedad, descendientes del ómicron BA.4 y BA.5.



El reciente hallazgo respecto a la variante, con la característica de ser más contagiosa en relación a sus antecesores, se sabe que circula por los Estados Unidos y parte del Reino Unido y por el momento resulta ser un signo de alarma por las consecuencias que podría traer para la población si se extiende en el resto del mundo.



El 15 de agosto de este año fue detectado el sublinaje BA.4.6, para luego ser renombrado como parte de la variante BA.4.6, con una visible ventaja de crecimiento en relación con la denominada BA.5. Según un informe revelado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), el 3,3 % de los contagios en el Reino Unido proviene de la nueva variante. En esa sintonía, la infestación representa un 9% del territorio norteamericano.



Se sabe que las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron tuvieron su origen en Sudáfrica, y desde allí resultó ser una amenaza para el mundo por su rápida propagación. Por ese motivo, los investigadores del descendiente BA.6 de mutación R346T, sospechan que su origen podría haberse efectuado por la condición de variante recombinante. Esto quiere decir que dos variantes del virus del Covid-19 hayan contagiado a una persona al mismo tiempo.



La subvariante BA.6 presenta una forma de proteína espiga, lo que permite ingresar a las células con mayor facilidad. La distinción está relacionada con la evasión inmune, como explicó profesor de Microbiología Médica de la Universidad de Westminster, Manal Mohammed, donde "se ha visto en otras variantes y está asociada con la evasión inmune, lo que significa que ayuda al virus a escapar de los anticuerpos adquiridos por la vacunación y la infección previa".





¿La subvariante BA.4.6 resulta un peligro para la humanidad?

Si bien se pudo corroborar a través de estudios exhaustivos la peligrosidad que ómicron puede representar para la sociedad, aún no se sabe como puede reaccionar esta nueva variante en la sociedad. "Se replica más rápidamente en las primeras etapas de la infección y tiene una tasa de crecimiento más alta que BA.5", explicó el experto Mohammed.



Lo cierto es que ómicron ocasionó menos muertes, pero si resultó ser más transmisible y con la ventaja de contar con la posibilidad de esquivar la barrera protectora del sistema inmunológico del ser humano. Según informaron desde la Universidad de Oxford, aquellas personas que hayan recibido al menos tres dosis de la vacuna Pfizer no contienen los anticuerpos necesarios para dar batalla a la subvariante BA.4 y 5 , por lo que la efectividad se podría ver reducida con el reciente linaje hallado.



También se pudo saber que BA.4.6 "se replica más rápidamente en las primeras etapas de la infección y tiene una tasa de crecimiento más alta que BA.5.", como detalló Manal Mohammed. De esta manera, el licenciado detalló que el virus del coronavirus "está mutando para encontrar nuevas formas de superar nuestra respuesta inmune de la vacunación y de infecciones previas".



Sin embargo, el experto en la materia no dejó de resaltar la importancia de continuar con el esquema de vacunación, siendo que las dosis ayudan a reducir la mortalidad que pueden producir los síntomas. Con la rigurosa y atenta campaña de vacunación colaboran con la propagación del coronavirus, y en especial con la reciente variante BA.4.6, que podría resultar el principal protagonista de una nueva ola de contagios.