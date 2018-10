El ex candidato presidencial Fernando Haddad felicitó al nuevo mandatario de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, un día después de conocerse los resultados de las elecciones.



"Presidente Jair Bolsonaro, le deseo éxito. Nuestro país merece lo mejor", escribió Haddad en su cuenta de Twitter. "Escribo este mensaje, hoy, con el corazón leve, con sinceridad, para que estimule lo mejor de todos nosotros. Buena suerte", agregó el aspirante presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT).



Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte! — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) 29 de octubre de 2018

Si bien Haddad reconoció su derrota la noche del domingo, no felicitó a su rival. "Él me llamó canalla", explicó, según recordó la agencia DPA.



La campaña electoral que condujo al ascenso al poder de la ultraderecha estuvo caracterizada por la alta polarización y la crispación.



Bolsonaro es un ex militar de 63 años que defiende a la última dictadura militar (1964-1985) e insulta públicamente a mujeres, negros y homosexuales.



En la campaña prometió armar a la población para combatir la delincuencia y amenazó a sus adversarios políticos con enviarlos a la cárcel o al exilio.



Muchos brasileños ven a Bolsonaro como una amenaza para su joven democracia. En este sentido, Haddad llamó a defender las instituciones. "No tengan miedo", dijo a sus seguidores.