#Brest : l’auteur présumé a été retrouvé mort. Merci aux forces de sécurité et secours et aux services du @Prefet29.

Je me suis entretenu avec le président du CFCM.

Solidarité avec la communauté musulmane de notre pays dont je sais l’émotion ce soir. https://t.co/nrETs5uaj2