Ladrón murió al chocar con motocicleta robada y apresaron a un amigo que "lo despidió a balazos" en el cortejo fúnebre

Un ladrón, de 17 años, murió al chocar mientras era perseguido por policías y en momentos en los que se movilizaba en una motocicleta robada. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y luego pesquisas detuvieron a un amigo del menor, porque efectuaba disparos al aire durante el cortejo fúnebre del adolescente.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los hechos comenzaron el 30 de marzo cuando las autoridades sorprendieron al malviviente, mientras se desplazaba en un motovehículo Honda XR150, con dominio finalizado en LIS, el cual le había sido sustraído a un hombre, de 31 años, el día anterior en General Lavalleja al 1200, casi en el cruce con Alemania.

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Según agregaron los informantes, por ese motivo se inició entonces una persecución y, al arribar a la esquina de Emilio Mitre y Carlos Pellegrini, el sospechoso esquivó un patrullero, lo que originó que chocara al perder el control del rodado.

Graves heridas

Trascendió que el menor padeció la fractura del cráneo y debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Magdalena Villegas de Martínez, donde falleció como consecuencia de las severas lesiones.

Posteriormente, mientras se realizaba el cortejo con el coche fúnebre que llevaba el cadáver del ladrón, uno de sus amigos lo despidió al efectuar varios balazos al aire, en una escena que luego se viralizó gracias a un video que apareció en las redes sociales.

El expediente

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito allanaron una finca, situada en la villa La Trapito, donde apresaron al autor de los mencionados disparos, de 22 años, incautándose en su poder un arma de fuego y prendas de vestir que este sujeto habría tenido colocadas, al momento de acontecido el incidente.

Hasta el momento, la causa penal se mantiene caratulada "Abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego", con intervención de la Unidad Funcional Descentralizada de los tribunales de dicha jurisdicción.

Por F.V.

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