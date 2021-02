Un hombre fue muerto a balazos este martes frente al cementerio de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez. La vìctima estaba participando del funeral de su hermano, quien también fue asesinado el pasado domingo tras ser baleado en una presunta venganza, según fuentes judiciales.



Fue cerca de las 10.30 de la mañana, en las inmediaciones del cementerio ubicado en Suipacha y Alfonsín, de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Según creen los investigadores, en el ataque habrían participado al menos cuatro personas que se trasladaban en moto.



Familiares y amigos despedían los restos de Javier Alejandro Procopp de 36 años, quien también fue asesinado a balazos el pasado domingo en un presunto ajuste de cuentas. Fue en este contexto que su hermano también fue asesinado.

.



Según relataron testigos, mientras se realizaba el cortejo fúnebre, dos hombres que descendieron armados de dos motocicletas, buscaron al hermano de Javier entre la multitud y le dispararon sin mediar palabra.



Identificado por la policía como Marcelo Procopp de 41 años, fue atacado mientras mientras despedía los restos de su hermano también asesinado.



" Cuatro personas en dos motocicletas llegaron al lugar, descendieron una persona de cada vehículo con armas de fuego y buscaron entre las personas que estaban al hermano del hombre asesinado el domingo", contó con detalles el fiscal, Gastón Ávila.



" Cuando lo identificaron le dispararon al menos 12 veces desde corta distancia con municiones 9 milímetros y le provocaron la muerte", relató el fiscal y agregó que " no hubieron otros heridos porque fueron a dispararle directamente a la persona que le dieron muerte. Los 12 tiros fueron dirigidos hacia él".



Para la investigación se analizarán las cámaras del municipio que se encuentran ubicadas en los alrededores del cementerio para dar con los autores del crimen, quienes aún no fueron identificados.

.



" Los familiares no pudieron declarar. Están todos en shock, muy asustados, tienen mucho temor porque la persona asesinada expuso el domingo en la televisión lo que había pasado con el hermano", explicó también el fiscal.



Sobre esto aclaró que " si bien el hombre no dio datos precisos porque él no había sido testigo presencial del hecho, están todos muy asustados porque dos días después vienen a matar a otro miembro del grupo familiar".



El fiscal aseguró: " El hecho tiene una íntima relación con el homicidio del hermano, es todo materia de investigación este encono con la familia".