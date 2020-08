El ministro de Energía de Bolivia, Rodrigo Guzmán, informó que contrajo coronavirus y se convirtió en el undécimo de los 17 miembros del gabinete en contraer la enfermedad, que también infectó a la presidenta interina, Jeanine Áñez, y a otros altos funcionarios.

Además de Guzmán, contrajeron el virus -todos en julio- la canciller, Karen Longaric, y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Minería, Jorge Oropeza; de Salud, Eidy Roca; de Justicia, Álvaro Coimbra; de Economía, Oscar Ortiz; de Desarrollo Productivo, José Martínez; de Hidrocarburos, Víctor Zamora; de Educación, Víctor Cárdenas, y de Obras Públicas, Iván Arias.

Núñez y Ortiz, que ya se recuperaron, llegaron a estar varios días internados. Asimismo, el ministro de Planificación, Carlos Díaz, solicitó una licencia por motivos de salud sin especificar si tenía coronavirus, según la agencia de noticias EFE.

Además de ellos, contrajeron el virus la propia Áñez; el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana; el presidente del Banco Central, Guillermo Aponte; el director de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael Quispe, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

Por otra parte, el 24 y el 25 de julio murieron por coronavirus los máximos responsables de la lucha contra la enfermedad en el departamento oriental Santa Cruz -epicentro de la pandemia en Bolivia-, el secretario de Salud, Oscar Urenda, y el director de Epidemiología, Roberto Tórrez.

Los números de la pandemia en Bolivia

Mientras tanto, Bolivia registró este domingo un nuevo récord diario de fallecimientos por coronavirus, con 89, uno más que el miércoles pasado. Con 11,5 millones de habitantes, Bolivia acumulaba 80.153 casos confirmados de coronavirus y 3.153 muertes por la enfermedad, según el último balance oficial.

Esas cifras lo sitúan como uno de los países más afectados por la pandemia en relación con su población, según la universidad estadounidense Johns Hopkins. Las proyecciones oficiales de la enfermedad anticipan que el punto más alto de contagio de la pandemia llegará a fines de agosto y principios de septiembre, aunque también se habló de la posibilidad de que se extienda hasta inicios de octubre.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, estimó el día domingo que en las próximas semanas alrededor de un millón de personas van estar contagiadas en ese país, en particular adultos mayores.

La proyección implica un crecimiento exponencial de los contagios con los que ya se observa un colapso en hospitales, unidades de terapia intensiva, insumos y personal médico y no médico. "Esto va a ser una catástrofe en Bolivia; yo te lo puedo firmar, ya la estamos viviendo; fui dos veces al Beni, estaba en Trinidad y en Guayaramerin, he visto cómo la gente se muere, no tiene acceso al oxígeno, todo lleno", advirtió Ávila.

El viernes pasado se determinó ampliar hasta el próximo 30 la cuarentena, llamada "dinámica", que rige en el país desde principio de junio pasado y que sucedió a la cuarentena rígida que se aplicó desde marzo, cuando aparecieron los primeros contagios en Bolivia, importados de Europa.

Esta modalidad establece restricciones como el cierre de las fronteras y del espacio aéreo, a los horarios de circulación de vehículos y para las salidas de casa, con prohibición de desplazamientos en fines de semana.