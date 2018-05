Así fue encontrado el cuerpo del hombre de la pareja. (Raúl Costes)

En las últimas horas una pareja fue ejecutada en un asentamiento del lado argentino, en la frontera con Bolivia y este hecho se suma al asesinato de Carlos Cardozo , de 25 años asesinado el pasado martes 15 de mayo.



Según el medio local la noticia se conoció el pasado domingo cerca de las 17.30, cuando los vecinos de ambos lados de la frontera sintieron la detonación de una o más armas de fuego, en una zona montuosa cubierta de arbustos y pastizales, donde una senda en bajada conduce hacia la frontera, pasando el barrio Pueblo Nuevo, en Salvador Mazza.



Al llegar la policía llegó encontró a un hombre y una mujer, a pocos metros de una moto, y ambos personas presentaban un disparo en la frente. Cabe aclarar que según fuentes policiales, la mujer yacía sin vida en medio de un charco de sangre, en tanto que el hombre estaba en estado de agonía por lo que fue trasladaron al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde pasadas las 23 del pasado domingo dejó de existir.



Fuentes consultadas por el citado medio advirtieron que no hay certeza sobre las circunstancias en que se produjo la ejecución de la pareja. Se cree que pudo haber sido un ajuste de cuentas o un asalto de los tantos que ocurren en la caliente frontera. Aunque para los especialistas "se trato de un fusilamiento".

El mismo medio indicó que el hombre, que fue identificado como, tenía 33 años y antecedentes por robo, lesiones y tentativa de privación ilegitima de la libertad. En tanto, de la joven asesinada no circulo información.Además, se supo que la pareja se trasladaba en una moto Yamaha ZF 350 y al parecer llevaba una mochila que no apareció en la escena del crimen. En tanto, el hombre portaba un arma de grueso calibre que no llegó a accionar.Si bien fue en diferentes circunstancias, este caso se asocia al homicidio de Carlos Cardozo quien fue a tocar a Bolivia con su grupo de cumbia y apareció enterrado, asesinado de dos balazos.