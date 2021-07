Tras alcanzar gran éxito en la década de los 90 con la serie "La niñera", ahora la actriz Fran Drescher fijó su objetivo en otro campo. es que se lanzará como candidata a la presidencia del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés).

“Me siento honrada de que me hayan pedido que me postule”, manifestó la actriz a través de un comunicado reproducido por el sitio especializado The Hollywood Reporter, en el que agregó que esperaba poder darle una mayor presencia nacional al Sindicato.

.

El actor Anthony Rapp, actualmente en “Star Trek: Discovery” y de un perfil público más alto en los últimos años, tras denunciar en 2017 que Kevin Spacey intentó abusar de él cuando tenía 14 años, acompañará a Drescher como candidato a Secretario de Tesorería.

Drescher recibió el apoyo de la actual presidenta del Sindicato, Gabrielle Carteris (recordada por su papel como Andrea en “Beverly Hills 90210”), quien cumple ahora su segundo mandato consecutivo y decidió dar un paso al costado. La ex “Niñera” competirá contra Matthew Modine, que anunció en mayo su candidatura por la principal agrupación opositora.

Fran Drescher: curriculum y carrera

Cabe destacar, que Drescher debutó en la pantalla con un pequeño papel en "Fiebre de sábado por la noche" (1977), pero fue a partir de su protagónico en "La niñera" entre 1993 y 1999 que alcanzó fama mundial.

Allí interpretaba a Fran Fine, una joven neoyorquina que es contratada para cuidar en una mansión de Manhattan de los tres hijos del rico productor de Broadway Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy).

Además de continuar ocupada delante y detrás de la cámara, Drescher mantuvo una fuerte presencia como activista por la investigación y tratamiento del cáncer, luego de que ella misma fuera diagnosticada en 2000, y por los derechos del colectivo LGBTQ+.