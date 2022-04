Para aquellos que frecuentan la infinita galería de videos que compone YouTube, los blogs de mukbang no son algo desconocido. La tendencia que comenzó en Asia como una manera de comer en compañía a través de la pantalla se viralizó en los últimos años, lanzando al estrellato a decenas de youtubers. Pero ninguno se acerca al grotesco espectáculo que ofrece Nikocado Avocado.

Nicholas Perry (el verdadero nombre del polémico youtuber) nació en Ucrania en los años 90 y fue adoptado por una familia de Pensilvania, Estados Unidos, donde atravesó una difícil infancia. Según comentó a Trisha Paytas, otra importante figura en el mundo de los mukbangs, estuvo "entrando y saliendo de terapia desde que tenía cinco años", intentando lidiar con el abandono de sus padres adoptivos.

.

Perry comenzó a construir una persona en las redes sociales en 2011, con su primera cuenta de Twitter. En ese momento él trabajaba como violinista independiente, soñaba con integrar una orquesta en Broadway y practicaba una saludable dieta de veganismo. Mirando sus fotos diez años después, hasta a sus más fieles seguidores tienen problemas reconociéndolo.

Fue en la comunidad vegana que se formó en las redes sociales que Perry conoció a Orlin Home, su futuro esposo y puerta al mundo de YouTube. Luego de meses chateando, los dos jóvenes se encontraron en el Woodstock Fruit Festival, un evento para crudiveganos en Colombia. Meses después, Perry dejó su carrera musical y se mudó al país sudamericano con su novio.

La pareja comenzó a publicar videos a YouTube en 2014.

Fue Home, que ya tenía un canal de YouTube, quien animó a su pareja a comenzar a compartir videos en la plataforma. Fue así que nació Nikocado Avocado, un Youtuber que compartía con una moderada audiencia su rutina de ejercicio y los múltiples beneficios de su dieta vegana. Pero todo cambió el 1 de septiembre de 2016, con un video titulado "¿Por qué ya no soy un youtuber vegano?".

En el polémico video, que hoy tiene más de 5 millones de visitas, Perry pasa media hora afirmando que la comunidad vegana en las redes sociales se había convertido en un nido de serpientes, lleno de veganos "desequilibrados, hostiles y mentalmente inestables". A las pocas semanas, publicó su primer mukbang, comenzando un camino que bien podría acabar con su vida.

El costoso estrellato de Nikocado Avocado

Los infuencers protagonizaron violentas peleas en su canal de YouTube,

Poco a poco, el canal de YouTube de Perry se llenó de comida chatarra. Hamburguesas, tacos, ramen, carne y carbohidratos de todo tipo, en cantidades industriales, pasaban por su cámara. Al ser parte de una tendencia sumamente popular, el Youtuber no tardó en llamar la atención, ganando admiradores en países como Corea, China, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia y muchos más.

Sin embargo, la comida no es el único atractivo de los videos de Perry. El influencer se nutrió de la fama que venía atada a la tendencia de los mukbangs, pero sabía que necesitaba algo que lo separe del resto de los blogueros. Y lo encontró, el 15 de marzo del 2017.

La relación de Perry con su novio, Home, siempre fue una parte de su canal. Pero la cálida imagen de la pareja influencer perfecta que los dos Youtubers compartían con sus seguidores se rompió ese 15 de marzo, apenas un mes después de su compromiso. Esa tarde, Perry habló de los problemas que arrastraba con su futuro esposo y desveló, entre sollozos, que Orlin había intentado suicidarse cortándose las venas. Ese vídeo marcó un punto de inflexión.

Desde entonces, Perry no pasa más de un video sin llorar frente a la cámara.

El video amasó una cantidad de visitas que Perry pocas veces había alcanzado. Había encontrado su valor agregado, y desde ese momento inundó su canal con confesiones dramáticas dignas de las mejores telenovelas latinas, siempre con una descomunal cantidad de comida por delante. Sin ir más lejos, el 1 de abril de 2017 afirmó que su relación había terminado porque, estando de viaje, le fue infiel a Home con 12 hombres. A las dos semanas, se casaron.

El grotesco espectáculo llevó a muchos a preguntarse que tanto era realidad, y que tanto era clickbait. La respuesta la dio el propio Perry para MEL Magazine en 2020: "Todo está guionizado. Lo que se ve en la cámara es completamente exagerado para conseguir clics. Soy lo suficientemente inteligente como para saber que el drama vende. Orlin ha practicado cada vez más conmigo estas falsas peleas por la comida, crisis de engaño y rupturas. Para nada refleja nuestra relación en la vida real".

"Este ha sido el mayor experimento social que he conocido", confesó el pasado 5 de febrero ante sus seguidores. "Es apasionante ser testigo, observar a todos estos seres enfermos, desequilibrados, desorientados, vagando por internet en busca de historias […] Es fascinante. Basta con mirar a todos estos consumidores, todas estas personas perdidas y aburridas que consumen cualquier cosa que les digan que consuman. Soy el villano", declaró.

Fama fatal: subió 100 kilos por YouTube

La salud del Youtuber se deteriora con rapidez producto de su desproporcionada dieta.

Hoy en día, Nikocado Avocado tiene cinco cuentas de YouTube, una cuenta de Patreon, otra en Cameo y publica contenido "íntimo" a OnlyFans. Para producir el contenido necesario para abastecer a todas sus plataformas, Perry suele filmar hasta tres mukbangs al día. "No como fuera de cámara, así que tengo bastante hambre", confesó a su colega Trisha Paytas en su podcast, The Dish with Trish.

La excesiva cantidad de comida que Perry consume a diario para generar contenido en las redes sociales lo llevó a engordar 100 kilos, superando con creces el doble de su peso al iniciar su carrera como mukbanger. Lo que el Youtuber describió como "peso del agua" llamó la atención de sus seguidores, y en los últimos años se convirtió en un tema de gran preocupación en la comunidad digital.

El estilo de vida que propulsó a Perry a la fama ya comenzó a pasarle factura: el influencer relató en 2019 a Men’s Health que tiene problemas de erección, "algo que nunca me pasó hasta que empecé a hacer mukbangs", o que "no puedo dormirme porque siento que mi tracto digestivo está en llamas".

Últimamente, el Youtuber se limita a compartir videos desde su cama.

A finales de 2020 se lo vio comprando en Walmart montado sobre un escúter eléctrico para discapacitados, y en sus videos más recientes se lo ve más y más postrado en la cama. El septiembre pasado, Perry preocupó a sus seguidores cuando compartió que se había roto tres costillas como consecuencia de una tos severa.

La especulación, polémica y morbo alrededor de su rápida subida de peso no hizo más que aumentar las visitas en su canal de YouTube: con un total de 7,3 millones de seguidores en la plataforma de videos, su propia línea de camisetas y contenido exclusivo en plataformas como OnlyFans, se estima que tiene un valor neto de alrededor de $2.3 millones de dólares.

Perry no ignora los comentarios de sus seguidores preocupados por su peso. El Youtuber lleva tiempo prometiendo que dejará de hacer mukbangs este 19 de mayo, cuando cumpla los 30 años. Sin embargo, conociendo su historial y amor por los giros dramáticos, muchos dudan que vaya a renunciar al hábito que enganchó a millones de usuarios.