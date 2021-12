Existen historias que suelen sorprender a propios y extraños, y en un mundo donde todo parace estar regulado, sobre todo en naciones poderosas, hay personajes que nos dejan con la "boca abierta".

Este es el caso de John Corcoran, que ejerció la docencia durante 17 años en el Estado de Nuevo México, siendo analfabeto, y su historia parece sacada de una película de aventuras, pero es real y ocurrió durante la década de los años 60.

.

Este hombre no sabía leer y se las ingenió para terminar el colegio primario, obtener una beca en la universidad, terminar la licenciatura y luego dar clases en un colegio secundario durante casi dos décadas.

John Corcoran: historia de un tramposo

Este hombre nació en 1939, en el estado de Nuevo México, creció en la ciudad estadounidense de Santa Fe junto a sus padres y sus cinco hermanos, aunque él fue el único que tuvo problemas de aprendizaje. Ya en segundo grado de la escuela primaria la dificultad era muy grande, pero sus padres nunca lo notaron y él fue puesto en el grupo de "los tontos".

"En la escuela terminé sentado en la 'fila de los tontos' con un grupo de niños que tenían problemas de lectura. No supe cómo llegué a parar allí. No sabía cómo salir de eso y definitivamente no sabía qué preguntas hacer", le confesó a la BBC. Pero siguió pasando de año en año y los problemas de indisciplina también llegaron.

John Corcoran vivió una vida de engaño (Archivo).

En la secundaria sus habilidades sociales lo ayudaron, ya que era popular, hacía deporte y conseguía la ayuda de los demás para hacer trampa en los exámenes. Así, se abrió su camino a base de engaños.

"Podía escribir mi nombre y había algunas palabras que podía recordar, pero no podía componer una oración. Estaba en secundaria y mi lectura era la de alguien en segundo o tercer grado. Nunca le dije a nadie que no sabía leer", explicó Corcoran.

El profesor que no sabía leer

"¿Por qué no pedí ayuda? Porque nunca pensé que hubiese alguien que me pudiera enseñar a leer. Era mi secreto y yo lo guardaba celosamente", cuenta el ex docente. Y agrega: "Mis profesores y padres me dijeron que las personas con títulos universitarios obtenían mejores empleos, vivían mejor y eso es lo que yo creía. Mi única motivación era tener ese cartón".

Así que en 1961 terminó sus estudios superiores, obtuvo una Licenciatura en Educación y Administración de Empresas en la Universidad de Texas, y aunque parezca una burla del destino, consiguió un empleo como docente en una escuela primaria.

.

"¿Por qué entré al profesorado? En retrospectiva, fue una locura hacerlo. Pero había pasado por la secundaria y la universidad sin que me descubrieran. El ser un profesor era una buena manera de esconderme. Nadie sospecharía que un profesor no sabe leer", afirma. Nadie se dio cuenta, durante los 17 años que trabajó como profesor, que era analfabeto.

Para colmo la primera materia que le asignaron fue Gramática y luego, Historia del mundo. Parece insólito, pero nadie lo notó, o, al menos, nadie dijo nada al respecto. Él, por su parte, aprendió a arreglárselas y así sobrellevó esta travesía. Además de lo mencionado, alternó enseñando materias como Educación Física y Computación.

John Corcoran hoy da seminarios en Estados Unidos (Twitter).

"Tenía que preguntarles a los estudiantes cómo pronunciaban sus apellidos para poder escucharlos. Y siempre escogía por adelantado dos o tres estudiantes, los que mejor leían y escribían, para ayudarme. Eran mis asistentes académicos. Nunca sospecharon nada, nunca sospechas de un profesor", añade Corcoran.

Aprender a leer: tarde pero seguro

Cabe destacar, que fue profesor de secundaria hasta 1978 y luego tuvo un emprendimiento como desarrollador inmobiliario. Pero a los 48 años su vida cambió ya que vio a Barbara Bush, esposa del entonces vicepresidente de Estados Unidos, George, hablando sobre la importancia de la alfabetización en adultos y su cabeza hizo un click. Se dio cuenta de que era el momento oportuno para buscar ayuda y aprender a leer.

"Tuve una tutora voluntaria de 65 años. No era una maestra, era simplemente una persona que amaba la lectura y creía que nadie podía pasar por la vida sin poder leer", expone Corcoran. Al cabo de unos siete años de trabajo logró tener un nivel de lectura de sexto grado de primaria.

.

Pero Corcoran la pasó muy mal ya que afirma haber vivido "48 años en la oscuridad". Y finalmente, al aprender a leer y escribir, pudo "deshacerse de la soga en el cuello". Su tutora lo incentivó a contar su historia. En principio se negó, pero luego aceptó: "Me guardé este secreto durante décadas para luego decirlo en voz alta al mundo".

Enfrentó sus peores demonios y los superó, luego escribió poemas y se volvió un defensor de la alfabetización, creó una fundación para ayudar a los niños con este problema y escribió el libro "El maestro que no sabía leer: el triunfo de un hombre sobre el analfabetismo", donde cuenta su increíble historia repleta de engaños y superación personal.