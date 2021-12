Susana Ballesteros es una locutora, periodista, cantante y actriz de doblaje española. La mujer de 40 años puso su voz en películas y series populares para la plataforma de streaming Netflix y para el gigante del entretenimiento Disney. De todas maneras, uno de sus trabajos por el cual trascendió fronteras poco tiene que ver con la industria televisiva y cinematográfica: ser la "gallega" del GPS.

Ballesteros reside desde hace 15 años en California, Estados Unidos. Pero su carrera inició primero en España, allí estudió periodismo, realizó un master en Radio Nacional de su país y trabajó en un canal de noticias. Sin embargo, se sentía inquieta y tenía aspiraciones más grandes a nivel profesional.

"Quería probar vivir en el extranjero, me llamaba muchísimo la atención. Primero fui por tres meses y me gustó tanto y monté mi familia allí. Empecé a trabajar, conocí a mi marido y me atrapó", contó Ballesteros en diálogo con Patio de voces en Radio 5, España.

En cuanto a su faceta musical, explicó que estuvo presente en ella desde pequeña. Si bien no estudió canto, sus padres la enviaron a clases de violín, tocó en orquestas y participó en coros. "Me enamoré de mi voz desde pequeña. Siempre estuve en coros. Siempre estuvo allí. Hace 15 años empecé clases de canto regulares, empecé a escribir canciones y nunca hacia nada con ellas", explicó la actriz de doblaje.

"Me encanta cantar, estoy escribiendo mis propias canciones y pronto saldrán. De momento lo que hay publicado en mi canal de YouTube son covers", adelantó Ballesteros hace unas semanas antes del lanzamiento de su primer single Yo me cuido.

"Ver que me llegaban los 40 ha sido un disparador. Es ahora o nunca. He empezado a ser un poco más consciente de cómo estaba viviendo mi vida y cómo quería cambiarla", expresó Ballesteros.