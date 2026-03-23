Murió la actriz Carrie Anne Fleming: tenía 51 años y era una estrella del cine de terror

El mundo del cine se encuentra de luto tras darse a conocer la noticia de la muerte de Carrie Anne Fleming, actriz destacada por sus trabajos en series como Supernatural y iZombie.

Falleció a los 51 años a raíz de complicaciones derivadas de un cáncer de mama. El comunicado llegó por su colega Jim Beaver, con quien compartió elenco, y quien la despidió con un sentido mensaje que rápidamente generó conmoción entre sus compañeros y seguidores.

¿Quién fue Carrie Anne Fleming?

¿Quién fue Carrie Anne Fleming?

Carrie Anne Fleming nació el 16 de agosto de 1974 en Digby y desde chica mostró interés por lo artístico. Su formación la llevó a Victoria, donde se metió de lleno en el teatro y la danza, dos caminos que le dieron herramientas para moverse con soltura en distintos escenarios.

Sus primeras experiencias en pantalla fueron pequeños papeles que le permitieron ir ganando terreno. Formó parte de la serie Viper y también apareció en la película Happy Gilmore, donde compartió proyecto con Adam Sandler, en una etapa inicial donde todavía estaba construyendo su recorrido.

Con los años, su perfil se fue alineando cada vez más con producciones de suspenso, fantasía y terror. En ese tipo de historias encontró un espacio donde pudo explotar una presencia particular, logrando conectar con un público que sigue muy de cerca ese género.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con su participación en Masters of Horror, en el episodio "Jenifer", dirigido por Dario Argento, donde construyó un personaje perturbador que terminó convirtiéndose en uno de los más recordados del ciclo.

En televisión también dejó su marca en Supernatural, interpretando a Karen Singer, y más adelante tuvo un rol sostenido en iZombie, donde dio vida a Candy Baker durante varias temporadas, lo que la acercó a una audiencia más amplia.

A la par de su trabajo en cine y TV, siguió ligada al teatro en distintas producciones en Columbia Británica, participando en obras como Romeo and Juliet, Steel Magnolias y Fame. En su vida personal, fue mamá de Madalyn Rose, y quienes la conocieron destacan no solo su recorrido profesional, sino también su forma cercana de vincularse con los demás.