Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN

El universo televisivo recibió la triste noticia de la muerte de Ted Turner, quien fundó la cadena de noticias estadounidense CNN, el primer canal informativo de 24 horas.

El fallecimiento del empresario de 87 años fue confirmado este miércoles por Turner Enterprises. El deceso se produjo tras años de lidiar con la demencia con cuerpos de Lewy.

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"





Conocido por apodos como "Captain Outrageous" y "The Mouth of the South", Turner dejó una marca importante en la cultura global. "Si tan solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto", alardeó por la confianza que lo llevó a convertir la empresa de vallas publicitarias de su padre en un imperio mediático.

En tanto, Turner lanzó Cable News Network en 1980, una apuesta recibida con escepticismo y apodada por sus competidores como el "Chicken Noodle Network" por su bajo presupuesto. Su motivación nació de la frustración: como trabajaba hasta tarde, se perdía los informativos nocturnos de las grandes cadenas y se dormía antes de los locales. Su visión fue permitir que el espectador decidiera cuándo informarse.

"Tenía que moverme tan rápido que las cadenas no tuvieran tiempo de responder", recordó Turner años después. "Ellos no tenían la imaginación".

Momento histórico de CNN





Por otra parte, el punto de inflexión llegó en 1991 durante la Guerra del Golfo, cuando CNN fue la única cadena que permaneció transmitiendo en vivo desde Bagdad bajo el fuego de los bombardeos, convirtiendo a espectadores de todo el mundo en testigos instantáneos de la historia.

En 1996, Turner vendió su sistema de radiodifusión a Time Warner Inc. en una megaoperación de 7.300 millones de dólares en acciones. Aunque se le prometió un papel continuo, fue desplazado gradualmente, un movimiento que lamentó profundamente. "Cometí un error", admitió más tarde. "El error que cometí fue perder el control de la compañía".

Ese mismo año marcó el surgimiento de Fox News y la llegada de Rupert Murdoch, iniciando una era donde la opinión política comenzó a dominar las redes de cable. A pesar de que CNN construyó una organización global, Turner observó cómo el modelo de noticias directas que creó enfrentaba desafíos ante el auge de la polarización.

Más señales "al aire"

La influencia de Turner se extendió con fuerza hacia América Latina, donde la llegada de sus señales rompió los monopolios informativos locales. El lanzamiento de CNN en Español en 1997 estableció un nuevo estándar de periodismo independiente en la región, ofreciendo una plataforma de referencia durante crisis políticas y sociales.

Asimismo, a través de cadenas como TNT y TBS, democratizó el acceso al entretenimiento y al deporte internacional, influyendo en los hábitos de consumo y en los estándares de producción televisiva de todo el continente.



