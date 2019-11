La Paz encierra por estas horas cualquier cosa menos lo que su nombre indica. Hay incertidumbre, hay miedo. Hay barriacadas y protestas. Hay vecinos que se organizan para protegerser. Hay turbas que bajaron desde El Alto para demostrar su descontento con la salida de Evo Morales y con su denuncia de golpe de estado. Hay militares en la calles. Hay terror.

"Estamos asustados y preocupados a la noche da miedo salir porque sale toda la gente, es complicado", dijo una habitante de la ciudad. Crónica desde allí, logró recoger testimonios de los habitantes que repiten como un mantra el temor por las horas que viven. Felipa, algo agitada porque a 3700 metros de altura cuesta respirar aún si se está acostumbrado, también dijo estar "asustada".

"Pobre de nosotros. Evo es un campesino que ha gobernado para nosotros muchos años, un campesino que ha gobernado para que en Bolivia crezcan los campesinos, me ha dado todo a mi. Gracias a él mis hijitos viven bien", respondió. "Ahora le gritan violador, asesino ¿cuándo él ha hecho eso? A mi me duele lo que dicen", agregó.

En la noche del lunes, los bolivianos tuvieron que hacerse de palos, caños y cualquier objeto contundente para defenderse de una turba que bajaba amenazante desde El Alto. Los "Ponchos Rojos" que respaldan a Evo y que están en contra de su renuncia. Los comercios cerraron las persianas, los hoteles recurrieron a las puertas de metal, las viviendas se sellaron con muebles. La Paz quedó blindada al menos, hasta que el sol volviese a asomar.

Por su parte, Helinda no comulgó con el testimonio de Felipa: "Yo soy neutra, trabajo con mi esfuerzo no vivo de políticos y esa es mi palabra. Yo vendo periódicos y ya se hablaba que Evo salía se iba a levantar una guerra civil y también dicen que va a haber saqueos". En tanto, otro ciudadano le atribuyó lo ocurrido al partido de Morales: "Este es un país inestable por culpa de un partido político, el MAS, que destruyó el país practicamente. Si Evo hubiese tneido conciencia y valor civil de decir el 21 me voy, el país no hubiese tenído esta convulsión".