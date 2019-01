Con baja participación, Evo Morales logró el resultado que necesitaba en las primarias para ser nuevamente candidato presidencial, en los comicios de octubre próximo. Sin embargo, la oposición definió a la votación como un fracaso. El actual mandatario alcanzó el 40,45 por ciento de los votos totales, muy por encima de los postulantes de la oposición, que se llevaron entre 3 y 7 puntos.

"Las primarias fueron un fiasco", denunció Carlos Mesa, ex presidente que encabeza la lista de la alianza Comunidad Ciudadana. Tras asegurar que casi 70 por ciento del padrón se opuso a Morales, evaluó que el jefe de Estado "no pudo legitimarse ni ante sus votantes". Las críticas también llegaron de parte del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad, quien dijo que la del domingo fue una "humillante derrota de Evo", a quien su partido, el Movimiento al Socialismo, "no quiere.

Por su parte, y pese a la gran diferencia que sacó, el presidente también expresó sus quejas, ya que denunció que "alguien" en el Tribunal Supremo Electoral "manipuló" la información para "perjudicar" a su partido, debido a que advirtió que militantes de base del MAS estaban inscriptos en agrupaciones de derecha.