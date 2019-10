Lejos de las pasarelas y las producciones fotográficas, la ex modelo y conejita de Playboy Ava Karabatic anunció su candidatura a la presidencia de Croacia. Hace un tiempo, la mujer de 31 años lanzó una de sus primeras propuestas: una campaña para legalizar la prostitución, con el objetivo de mantener seguras a las trabajadoras sexuales.

Karabatic, reconocida por aparecer varias veces en la reconocida revista y formar parte de diferentes reality shows, informó a través de sus redes que se postulará en los comicios previstos para enero del año que viene.

"He decidido que me postularé para presidente", escribió la modelo, que en otra publicación amplió sobre el tema: "Me han dejado muchos mensajes de apoyo y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen".

Consciente de los cuestionamientos que se le venían, expresó: "Sé que recibiré muchos comentarios de los trolls, porque soy una vedette, pero eso ignora mi lado intelectual, ya que soy profesora de lengua italiana y de literatura romana", y recordó que escribió "una autobiografía y una novela" y protagonizó "una película que ha estado en el cine durante meses". "Además de actuar, también me convertí en pintora. Por supuesto, mis habilidades artísticas no son importantes, mi nuevo régimen sí lo es", aseguró.

Modelo de país

El programa que intentará llevar adelante en caso de ganar las elecciones prevé legalizar la marihuana y la prostitución, "resolver el problema de la libre circulación de personas", prohibir el aborto después de los seis semanas de gestación, fortalecer la lucha contra la corrupción y modificar la enseñanza.

Karabatic se enfrentará a otra mujer, la actual presidenta Kolinda Grabar-Kitarovic, que competirá para un segundo mandato de cinco años. La actual mandataria fue víctima de una noticia falsa a mediados del año pasado, luego de que se viralizara una serie de fotos "hot" en una playa, que la prensa de su país le atribuyó, pero que después fue descartada al comprobarse que se trataba de la modelo estadounidense Nicole "Coco" Austen.