Francisco recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en el marco del inicio de la campaña de inmunización para esta etapa iniciada por la Santa Sede a mediados de octubre.

Fuentes vaticanas informaron que al pontífice se le suministró días pasados la tercera dosis de la vacuna, tras haber recibido las primeras dos inyecciones en enero y febrero pasado.

La nueva inmunización de Jorge Bergoglio, de 84 años, se dio en el marco del inicio de la campaña del Vaticano para aplicar la tercera dosis desde mediados de octubre.

Por el momento, explicó el vocero papal Matteo Bruni en un comunicado, tendrán prioridad para la tercera aplicación los mayores de 60 años y otras personas con distintos problemas de salud.

Papa Francisco: pedido al G-20

En tanto, el Sumo Pontífice ha instado a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán el próximo fin de semana en las reuniones del G-20 que tendrán lugar en Roma (Italia) a reconocer las “asimetrías” que existen en el mundo a la hora de acceder al sistema sanitario o a las vacunas que están haciendo frente a la pandemia de COVID-19.

“La cumbre del G-20 en Roma debe considerar seriamente la relación entre los países no desarrollados y los desarrollados y reconocer las asimetrías existentes en el mundo, por ejemplo, en el acceso a la atención sanitaria, para superar mejor la pandemia”, manifestó en una entrevista concedida a Télam.

La esperanza del Papa es que el encuentro pueda servir “para rebajar las tensiones a nivel mundial”, frente a las “escaladas de violencia que sólo provocan más violencia”.

Además, según señaló, es el momento de pasar de las palabras a los hechos. “El partido se juega ahora”, reiteró el Papa, que volvió a insistir en que la pandemia sólo puede ser superada si se unen todas las fuerzas.

En este sentido, ha señalado que hay que “poner nombre y apellido a las dificultades” que afronta la humanidad en el periodo post-pandémico. Un principio que, a su juicio, también se debe aplicar a los retos que plantea la COP26 sobre el cambio climático en Glasgow, que se celebrará del 1 al 12 de noviembre.

Francisco también ha hablado de los viajes Apostólicos que tiene previsto realizar en el futuro, empezando por el de Grecia y Chipre en diciembre. “Por el momento tengo en la cabeza dos viajes que todavía no los puse en marcha, que son el Congo y Hungría”, mientras que ha asegurado que aún tiene que “pagar la cuenta atrasada del viaje a Papúa Nueva Guinea y Timor del Este”, aplazados por la pandemia. Y agregado que “Siempre he pensado que se ve el mundo más claramente desde la periferia, y en estos últimos siete años como Papa lo he visto con mis propios ojos”.