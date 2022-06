La donación de sangre en un acto que salva vida e incluso fortalece los lazos en las distintas comunidades. Es por eso que se lo considera muy importante. No obstante, a un hombre en Escocia le prohibieron donar sangre porque se negó a responder si "estaba embarazado" en el protocolo. Esta postura de la institución fue duramente cuestionada en redes sociales.

El protagonista de este polémico suceso es Leslie Sinclair (66). Este hombre, oriundo de la ciudad de Stirling, Escocia, fue a un centro médico para hacer una práctica que realizar desde que tiene 18 años: donar sangre.

El jubilado hizo al menos 125 donaciones de sangre durante casi 50 años. Lo que sería cerca de 70 litros de sangre. Es por eso que este acto de solidaridad no era algo extraño para él. No obstante, en los últimos días pasó algo que le sacó las ganas de seguir haciéndolo.

Sinclair fue a una clínica luego de que el Servicio Nacional Escocés de Transfusiones de Sangre (SNBTS, por sus siglas en inglés) lanzara una campaña para reclutar un millón más de donantes. Mientras completaba el formulario de protocolo se dio cuenta que había una nueva pregunta. .

“Siempre hay un formulario para completar y eso está bien, tienden a preguntar sobre condiciones médicas o enfermedades, y claramente eso se debe a que la sangre debe ser segura”, indicó el conductor jubilado y agregó: “Había una pregunta que no había visto antes: ‘¿Estás embarazada o lo has estado en los últimos seis meses?’ que requería una respuesta de sí o no”.

Esta pregunta en el formulario le generó una gran sorpresa al hombre y le explicó al personal del centro médico que, en su caso, no debería responder ya que no se aplicaba en su caso. Ante esta situciacón, donde el señor se negó responder "si estaba esperando un hijo", desde la clínica le dijeron que no podían aceptar su donación, según informó el Daily Mail.

Esta postura del centro médico, enojó mucho a Sinclair, quien le dijo “que era una estupidez", que tomaran esa decisión y les advirtió que si se iba, no volvería. Al notar que no cambiaban de postura decidió marcharse porque rechazaron su donación. "Me subí a la bicicleta y me fui pedaleando”. afirmó.

Por su parte, al hacerse público el reclamo del hombre de 66 años, Marc Turner, director del SNBTS, salió a dar explicaciones sobre lo sucedido. “Agradecemos el apoyo de todos y cada uno de nuestra comunidad de donantes y agradecemos al Sr. Sinclair por su compromiso durante muchos años”, indicó.

En tanto, Turner hizo énfasis en la pregunta que desató la polémica. “Si bien el embarazo es solo una pregunta relevante para aquellas cuyo sexo biológico o sexo asignado al nacer es femenino, el sexo asignado al nacer no siempre es visualmente claro para el personal", sentenció.