Todo parecía color de rosas para Kirk Stevens y Laura Hoyle cuando ganaron el premio mayor de 4,2 millones de dólares en la Lotería Nacional de Reino Unido. Sin embargo, al corto tiempo, ella decidió separarse y lo dejó sin nada. “Nunca pensé que se llevaría todo”, lamentó el hombre.

En 2021, la pareja protagonizó varias entrevistas en los medios de comunicación al llevarse el primer premio del sorteo Set For Life, que representaba unos 3,6 millones de libras esterlinas. Pero todo cambió apenas 18 meses después, cuando la mujer de 40 años optó por mudarse sola a una casa elegante y quedarse con toda la fortuna.

“Laura me había dicho que viviríamos una buena vida si ganábamos, ahora ella se ha ido. Tomó todo y se lo llevó. Incluso quiere a nuestros 2 perros”, sostuvo Kirk, en una entrevista con el sitio web The Sun.

A pesar de que el boleto ganador fue comprado por ella, el cheque quedó a nombre de ambos. “Nunca esperé ganar”, admitió él, aunque aseguró que su ex pareja le había prometido que, de obtener el pozo, se repartiría entre los dos. Pero cuando el impensado hecho sucedió, la importante suma de dinero hizo tambalear el amor que se tenían y su historia se modificó drásticamente.

“Hasta le propuse casamiento a ella, con el consentimiento de sus padres, pero yo notaba que cada día se alejaba más de mí”, contó entristecido, quien pronto se dio cuenta del engaño.





Ganaron la lotería y ella lo dejó para quedarse con el dinero



Ellos se conocieron en 2018, a través de un amigo. Su relación fluyó en seguida y, no transcurrió mucho tiempo, hasta que Laura se mudó a la casa de él. “Ella me preguntó cuánto quería de alquiler, pero como era mi novia, no esperaba que pagara, no le pedí ni un centavo”, contó.

Kirk y Laura cuando estaban comprometidos.

La mujer acostumbraba jugar a la lotería semanalmente y siempre había manifestado la intención de que lo obtenido lo compartiría. “Fue un momento realmente emocionante”, manifestó el hombre de 39 años, con respecto a cuando se enteraron de la noticia, y agregó: “Nuestros nombres aparecían en el cheque con el que posamos para las fotos y todos los comunicados hablaban de que ambos ganamos el premio juntos”.

Al principio ella le pagaba 1.000 libras esterlinas al mes y lo incitaba a estudiar la maestría en Ingeniería Mecánica, la cual se sustentaría con las ganancias. Sin embargo, al correr de los meses, hablar de plata se volvió más difícil y sus planes a futuro se corrompieron.

Justamente, la pareja hizo un depósito para la reconstrucción de una casa donde vivirían juntos, pero cuando estuvo lista, ella terminó con él y se mudó sola a la lujosa mansión de 650 mil dólares. “También se llevó muchas de nuestras cosas, así que tuve que reemplazarlas. Incluso ha estado exigiendo a nuestros dos perros”, apuntó Kirk.

Hoy en día, el hombre reclama parte del dinero dado que si bien el boleto está a nombre de Laura, en el cheque ganador siguen figurando ambos. “Solo quiero un porcentaje de lo que ganamos, el 10%. Si continúa pagándome mil libras esterlinas al mes, felizmente me iré sin decir nada ni realizar acciones legales. Ella ni siquiera lo notará porque se quedará con mucho más", sostuvo.