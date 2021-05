Una familia de Massachusetts, Estados Unidos, dio una lección de moral luego de que encontraran en la basura un billete de lotería con un premio de "un palo verde" y se lo devolvieran a su dueña.

Todo ocurrió en un local llamado Lucky Stop, a donde Lea Rose Fiega concurre asiduamente ya que le queda cerca del trabajo. Ella entró, compró un billete de lotería de 30 dólares y comenzó a rasparlo, al ver que los primeros números no coincidían con los ganadores, se lo entregó a la dueña del local para que lo tirara.

Alrededor de diez días después, el hijo de los dueños, Abhi Shah se puso a revisar los boletos que había en el tacho de basura y terminó de raspar los números que faltaban. Allí se llevó la sorpresa de que el cartón tenía un premio especial de un millón de dólares.

“Lo primero que pensé fue en comprarme un Tesla. No dormimos durante dos noches. Llamamos hasta a mis abuelos en India y, nos dijeron que lo devolvamos porque no querían el dinero’”, señaló Abhi.

Por eso, le pidieron a su clienta regular que fuera a visitarlos y le dieron la gran sorpresa. “Al entrar a la tienda y recibir el billete, la feliz mujer lloró de la emoción. Se asustó y lloró como un bebé. Siento que me he ganado el corazón de más de un millón de personas, así que estoy feliz. Puedo dormir tranquilamente por la noche pensando que no engañé a nadie”, relató el propietario del comercio, Maunish Shah.

Mirá el video de la entrevista al hombre que devolvió el billete millonario