Un adolescente de 18 años, oriundo de Terrance, en California, Estados Unidos, vivió una secuencia salida de una película. Según reveló el chico a través de la red social Reddit, estaba jugando videojuegos en línea en su habitación cuando una bala perdida podría haber acabado con su vida.

"Razer (marca de sus auriculares) salvó mi vida", así comenzó el posteo que acompañó con una serie de imágenes que muestran cómo un disparo desde el exterior de su casa, ingresó a través de la ventana (dejando un hueco), impactó en sus auriculares que lo desviaron hacia la pared y finalmente el casquillo cayó a su cama.

Así quedaron sus auriculares después de desviar la bala (Reddit).

Aparentemente, la bala atravesó la cubierta y la capa acolchada e impactó en el metal del interior que finalmente fue lo que la hizo revotar. "El disparo vino de una cuadra de distancia más o menos. Fue una bala perdida. Alguien con mala puntería casi me mata mientras solo estaba hablando con mis amigos. Si no fuera por los auriculares, hechos de buena calidad, sería un chico muerto de 18 años", aseguró.

Así quedó la muesca del balazo en la pared (Reddit).

Si bien no resultó herido, sí tuvo un persistente dolor de cabeza producto del impacto. "Al principio ni siquiera me di cuenta de qué fue lo que pegó en mi cabeza. Por favor, ayúdenme a llegar hasta Razer, necesito agradecerles. Soy muy afortunado de estar vivo. Si me hubiese movido una pulgada hacia adelante o hacia atrás podría estar muerto. Gracias de nuevo por tomarse el tiempo de leer esto", agregó el joven.

Mostró cómo sus auriculares le salvaron la vida y se volvió viral

Muchos de los comentarios bajo el posteo original le recalcaron lo afortunado que fue. "Me alegro de que estés bien. Esto es una locura", le dijo un usuario a lo que el chico contestó: "muchas gracias, todavía estoy en shock".

El casquillo de la bala terminó en su cama (Reddit).

"Amigo, necesitás comprar un ticket de lotería", le propuso otro. "El día anterior compré una raspadita y gané 10 dólares", le respondió mostrando que suele tener suerte.

Algunos "expertos" en tecnología manifestaron en sus blogs que creían que todo fue un invento del pibe. "¿Acaso será cierto y una simple pieza de tecnología moderna ha salvado a un distraído gamer de morir por una bala perdida, o el usuario de Reddit ha logrado imponer una puesta en escena tan perfecta para pasar desapercibida su mentira?", señalaron desde una página especializada en la que aseguraron que por ahora, no irían con estos audífonos a un polígono de tiro.