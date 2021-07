Este viernes, a las 8.00 de la mañana, hora de Argentina, tendrá lugar la ceremonia de inauguración de la 32da edición de los Juegos Olímpicos, que se realizarán en Tokio. Como cada año, además de un espectáculo, ingresarán al estadio las distintas delegaciones mostrando las banderas de sus países.

A pocas horas del comienzo del gran evento, hubo un hilo de Twitter que se volvió viral, relatando un hecho histórico que tuvo lugar hace 61 años, en la competencia internacional que se desarrolló en Roma.En aquel entonces, un grupo de atletas decidió ingresar al evento sin su bandera y con un cartel que decía “under protest” (bajo protesta).

“Juegos Olímpicos de Roma 1960. Los Juegos en los que Abebe Bikila ganó la maratón descalzo. Larissa Latynina continúa su reinado en la gimnasia. Cassius Clay gana el oro en boxeo, y luego tira su medalla al río. Fueron los primeros en ser transmitidos por televisión”, contextualizó el usuario @periodistan_.

Cómo se inició el conflicto político en China

El conflicto que dejaron al descubierto los deportistas es profundo y se remonta a varios siglos atrás. “Hay una historia desconocida que nos lleva a Extremo Oriente. Particularmente a China. Pero antes de contar el evento deportivo, debemos hacer un brevísimo recorrido político”.

Hasta 1912, China fue un Imperio, que se remontaba miles de años atrás. “A principios del Siglo XX, reinaba la Dinastía Qing, procedente de Manchuria. Ese año, tras una revolución, se finaliza el Imperio y se instaura la República. Primer presidente: Sun Yat-sen. En ese mismo momento, empiezan también las luchas internas. Se crea el Kuomintang (partido político nacionalista) y también el Partido Comunista”, detalló.

“Viene luego la invasión de Japón en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia china a esa ocupación. La cosa es que, para 1949, quienes gobiernan el país son los nacionalistas, el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Pero ese año, toman el poder los comunistas, liderados por Mao. La República de China, que se había instaurado en 1912, se convierte, 37 años después, en la República Popular. Y los nacionalistas, que pierden el poder en la China continental, se fugan rumbo a la isla de Formosa. Allí, a grandes rasgos, continúan su gobierno hasta hoy”, explicó el tuitero.

Cómo se creó lo que hoy conocemos como Taiwán

Los nacionalistas se instalaron en la isla y fundaron su propio país. “El nombre oficial que los nacionalistas ponen a su país, en la isla, es República de China. Pero la gente los conoce más como Taiwán. A su vez, desde 1949, la China continental se llama República Popular de China. Esto, como es lógico, genera muchos contratiempos”.

Los continentales no reconocen la independencia de este nuevo país. “El principal conflicto es que, para la China continental, existe sólo una China. No reconocen al gobierno taiwanés: según Beijing, son sólo una provincia rebelde. Por el lado de Taiwán, obviamente, ellos mismos se reconocen como estado libre y soberano. Independiente”.

Por otro lado, desde lo que hoy se reconoce como China, decidieron estrechar lazos internacionalmente dependiendo de qué postura tomaban sobre este tema los otros países. “Debido a su política llamada "Una sola China", la República Popular no establece relaciones diplomáticas con los países que reconocen a Taiwán. En América del Sur, el único es Paraguay. En 1955, sólo 23 países del mundo tenían relaciones diplomáticas con la China continental. La mayoría reconocía a Taiwán. Pero eso fue cambiando con el correr de los años y el imparable crecimiento chino. Ahora es al revés: 15 naciones reconocen a Taiwán, nada más”, agregó.

Cómo fue la participación de China y Taiwán en los Juegos Olímpicos

Este conflicto por el nombre entre ambos países, también llegó a la competencia deportiva. “El primer Juego luego de la revolución china de 1949 fue Helsinki 1952. El COI (Comité Olímpico Internacioal) tenía un problema: dos estados que se arrogaban ser "la verdadera China". ¿Cómo lo resolvió?. Los dejó participar a los dos. Pero la República de China ( Taiwán) se retiró en protesta. Y la República Popular China sólo presentó un atleta, en natación”.

Pero el problema no estaba solucionado y se siguió repitiendo en cada oportunidad. “En Melbourne 1956, quienes se retiraron fueron los atletas del país comunista ya que Mao discordaba en que se dejase competir a la República de China. En 1958, la República Popular China se retiró del COI, que, además, era presidido por un estadounidense. El problema por los nombres fue el motivo esgrimido. El país recién volvería a competir en 1980 (y desde entonces, no pararía de crecer). Pero los taiwaneses se quedaron”.

“Fue así que llegaron los Juegos de Roma 1960. Sólo que el COI, sin duda sugestionada por el retiro de la China continental, le pidió a la República de China que se cambiase el nombre para competir. No querían seguir echando leña al fuego. El nombre elegido fue "Formosa". Los líderes de la República de China lo tomaron como una ofensa. "No nos dejan utilizar nuestras siglas: ROC (Republic of China)". Y por eso, decidieron que en el desfile inaugural no llevarían el nombre "Formosa". Marcharon, por eso, con un cartel que decía UNDER PROTEST”.

Qué pasa en la actualidad entre China y Taiwán

El conflicto entre ambos países sigue sin solucionarse, pero como uno tiene más poderío que otro, se quedó con el nombre. “Con el tiempo, la República Popular China reemplazó a la República de China en la ONU, y las posiciones de estos últimos comenzaron a debilitarse cada vez más. También en el COI. Hoy, participan los dos, aunque la disputa por los nombres nunca fue del todo zanjada”.

Por lo tanto, hay que prestar atención a la sigla de cada deportista. “Si ven, en estos Juegos, un atleta que lleva las siglas PRC es de China (People's Republic of China) y si ven las siglas TPE (China Taipéi) es de Taiwán (aunque la PRC, muy poderosa, ya usa directamente China). Una decisión con mucha historia y polémica detrás”, sentenció.