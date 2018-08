México y una polémica decisión.

Que el amor triunfe y la policía no se exceda. Esos dos objetivos están detrás de la modificación a la ley decidida por las autoridades de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, que elimina los castigos para los enamorados que tengan relaciones sexuales en la vía pública. A partir de ahora, las autoridades solamente podrán intervenir si se presenta alguna denuncia.

El título de "ciudad del amor" ya no le pertenece a París. Ese honor se trasladó a tierras aztecas, ya que las parejas poco pudorosas podrán tener relaciones en un auto, un banco de plaza o cualquier otro lugar público. Y nadie les podrá decir nada. Es que la modificación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno establece que los uniformados no están autorizados a detenerlos por actos impúdicos y sólo podrán actuar en caso de recibir alguna denuncia. Es decir, si no molestan a nadie, nadie podrá molestarlos a ellos.

Aclaraciones

La regidora Guadalupe Morfín Otero explicó que las relaciones "en la vía pública, terrenos baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículos o en lugares particulares con vista al público" aún son consideradas como "una falta administrativa contra la dignidad y la convivencia social".

No obstante, también señaló que "las muestras de afecto en la vía pública son libres y ningún policía de Guadalajara podrá molestarse si no hay denuncia de por medio".

El origen del conflicto

Mientras las autoridades de esta ciudad mexicana tienen que brindar muchas precisiones sobre su decisión, aclararon que uno de los motivos por los que avanzaron en esta medida es la de evitar el mal comportamiento de numerosos efectivos, que fueron denunciados por extorsionar a las personas que tenían demostraciones de afecto en la calle, como besarse o estar abrazados.

Por lo tanto, los uniformados estarán limitados ante este tipo de situaciones y solamente podrán entrometerse en caso de recibir alguna denuncia. Entonces, podrán pedirles a los involucrados que continúen con su actividad en otro lugar o, si la situación se pone tensa, proceder a un apercibimiento mayor.