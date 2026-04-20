México: un hombre armado abrió fuego en la Pirámide de la Luna, asesinó a una turista y se quitó la vida

Un brutal ataque se registró en las últimas horas en la Pirámide de la Luna, dentro del complejo arqueológico de Teotihuacán, en México. Un hombre armado abrió fuego contra turistas y asesinó a una mujer.

La agresión tuvo lugar en las inmediaciones de la Plaza de la Luna, donde se concentraban numerosos visitantes. De acuerdo con información oficial, el atacante ascendió a la pirámide y comenzó a disparar contra las personas presentes. La víctima fatal fue identificada como una turista de nacionalidad canadiense.

Fuentes del Gabinete de Seguridad y autoridades del Estado de México señalaron que el episodio comenzó cerca del mediodía. En ese momento, los presentes escucharon alrededor de 20 detonaciones.

El perfil del atacante y el saldo del horror

El agresor murió tras efectuarse un disparo a sí mismo. Vestía prendas similares a un uniforme táctico o militar y, junto a su cuerpo, se hallaron un arma de fuego, un cuchillo y municiones.

Como saldo del ataque, además de la turista asesinada, cuatro personas resultaron heridas por disparos. En tanto, otras dos sufrieron lesiones al caer de la pirámide, mientras que una tercera presentó una crisis de ansiedad.

El episodio generó escenas de pánico entre los visitantes, que huyeron del lugar en medio de una estampida. Las fuerzas de seguridad federales y estatales intervinieron rápidamente.

Reacción oficial y diplomática

Tras lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su pesar a través de redes sociales. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", manifestó.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los... https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", añadió la mandataria.