Una joven de 20 años fue salvajemente golpeada por dos hombres por ser lesbiana cuando caminaba por la calle para encontrarse con un amigo en la ciudad de Sunderland, al noreste de Inglaterra. Actualmente hay detectives que investigan el ataque para dar con los autores del hecho.

Charlie Graham recibió fuertes golpizas por detrás de su cabeza y fue arrojada al suelo hasta quedar cubierta de sangre. El ataque ocurrió el último sábado en Blackwood Road a la madrugada.

Luego, la mujer compartió las imágenes de sus heridas para mostrar lo que tiene que sufrir por ser gay. En diálogo con Daily Star, Graham lamentó: "Fue muy doloroso y todavía me duele mucho tener que tomar un alivio regular para el dolor".

“Ya no voy a ninguna parte sola. Solo me siento cómoda en la casa de mi madre. Tengo ataques de pánico y ansiedad simplemente pensando en volver a casa en caso de que descubran dónde vivo y decidan pasar por la puerta, o me ataquen en mi propia casa", confesó.

"Tenía personas amenazando con pasar por mi puerta y romper las ventanas", comentó. Asimismo, agregó que es la quinta vez que es blanco de su homosexualidad y se resigna trágicamente al hecho de que pueda ser atacada nuevamente.

La mujer planteó que cada uno debería estar orgulloso de quién es, y que el episodio ocurrido la hace sentir como si tuviese que quedarse en su casa y esconderse de quién es. "Pero en este día y edad no debería tener que hacer eso. Debería ser aceptada", manifestó.“Sucede en todas partes. Es mi mala suerte. No soy agresiva, ni ruidosa y no escojo peleas. Nunca le abrí la boca a nadie", afirmó.

En un ataque anterior, Charlie tuvo que recibir puntos luego de que su ojo se abriera. Y en otra ocasión se quedó con un ojo morado cuando un sujeto le gritó y la golpeó mientras caminaba con una novia. Al revivir el último episodio, contó: "Fui golpeada por la espalda con un puño en la parte posterior de mi cabeza, luego golpié el suelo, lastimándome las piernas y la cara. Traté de volver a levantarme, pero me empujaron al suelo y los dos muchachos salieron corriendo. Me dejaron sangrando y asustada".